México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Disfruta completamente EN VIVO el encuentro entre la Selección Azteca y los Cafetaleros desde el AT&T Stadium de Arlington, Texas este sábado 11 de octubre
¡Regresan las emociones de la Selección Azteca! No te pierdas la actividad del combinado de Javier “Vasco” Aguirre con el espectacular partido entre México y Colombia desde Arlington, Texas, todo EN VIVO y GRATIS a través de aztecadeportes.com y el Canal 7 de televisión abierta este sábado 11 de octubre a las 6:50 pm tiempo del centro de México.