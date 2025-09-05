México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025

Disfruta completamente en vivo el partido entre México y Japón este sábado 6 de septiembre a las 7:50 pm tiempo del centro de México por aztecadeportes.com , la App Oficial de TV Azteca Deportes y el Canal 7 de televisión abierta en compañía de los mejores narradores del mundo mundial como Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y David Medrano.

Disfruta EN VIVO el México vs Japón AQUÍ