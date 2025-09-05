deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Video

México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025

México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA de septiembre

Eduardo Camarena
Mundial México 2026
Compartir

Disfruta completamente en vivo el partido entre México y Japón este sábado 6 de septiembre a las 7:50 pm tiempo del centro de México por aztecadeportes.com , la App Oficial de TV Azteca Deportes y el Canal 7 de televisión abierta en compañía de los mejores narradores del mundo mundial como Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y David Medrano.

Disfruta EN VIVO el México vs Japón AQUÍ

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
Thumbnail
Mundial México 2026
Fernando Quirarte relata el momento que le puso la piel chinita a la Selección en México 86
Miguel España entrevista a un año del Mundial 2026 en México
Mundial México 2026
¿Ventaja o desventaja? Miguel España habla sobre el formato que tendrá el Mundial 2026
×
×