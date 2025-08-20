Mientras Priscila Flor da Silva gana menos de 200.000 en América, el jugoso salario de Aitana Bonmatí en Barcelona

Cuando llegó la brasileña Priscila Flor da Silva al futbol mexicano para defender los colores del América fue toda una noticia mundial. Las Águilas y la goleadora tienen un contrato por tres años y 500 mil dólares (menos de 430 mil euros). Esté fue el fichaje más caro en la historia de la Liga BBVA MX Femenil, pero no hay comparación con el sueldo de Aitana Bonmatí en el Barcelona, que ronda el 1 millón de euros (por cada temporada). Recientemente el América desembolsó 12 millones de dólares por Allan Saint-Maximin y hace un año sólo 500 mil por Da Silva.

Sin duda, desde 2017 que se dio marcha al proyecto de la Liga BBVA MX Femenil el futbol de dicha categoría va en ascenso. Hay que destacar que si se hace oficial, Jaqueline Ovalle “La Maga” dejaría a Tigres para llegar al Orlando Pride de la National Women’s Soccer League y sería el fichaje más caro en la historia del futbol femenil.

Mexsport Priscila Flor da Silva costó 500 mil dólares

Este es un gran paso para el balompié nacional, más la llegada de grandes futbolistas como Priscila Flor da Silva han provocado que el mundo volteé a México. El Barcelona en los próximos días tendrá dos juegos amistosos en México.

¿Cuándo llegó Priscila Flor da Silva al América y cómo ha sido su desempeño?

Priscila Flor da Silva llegó al América en 2024 procedente del Inter de Porto Alegre. Las Águilas estaban en busca de una goleadora que le ayudara a seguir cumpliendo sus objetivos y la brasileña era una de las nuevas joyas del futbol en su país y fue la campeona de goleo en la Copa Libertadores Femenil.

Las lesiones no le han permitido estar al 100 por ciento con las de Coapa, pero su labor sí ha sido importante y ha hecho un gran esfuerzo para pelear por los títulos.

En junio pasado el Club América informó que Priscila Da Silva fue sometida con éxito a una intervención quirúrgica del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Está pendiente su recuperación. Tras dicho motivo la delantera no aparece en el registro de la Liga BBVA MX Femenil con las de Coapa. Esparan que pueda regresar lo antes posible.