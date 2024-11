A sacarse la espina por el título; Óscar Valdez vs Vaquero Navarrete

A poco más de un año de perder contra Emanuel “Vaquero” Navarrete por el título mundial Superpluma de la Organización Mundial de Boxeo, Óscar Valdez buscará sacarse la espina en la pelea de revancha el próximo 7 de Diciembre en Phoenix, Arizona.

“Como todo mexicano quiero ir a sacarme la espina, quiero vengar mi derrota, cuando eres campeón del mundo te sientes orgulloso de ti mismo, del esfuerzo, de lo que has logrado y quiero volver a sentir eso, pero para sentirlo otra vez primero tengo que ganar, es la pelea de mi vida, así lo veo”, señaló el dos veces campeón del mundo.

Ser recordado como uno de los grandes de México.

Con 33 años Valdez cuenta con un récord de 32-2 con 24 victorias por nocaut, campeón en dos categorías diferentes con 7 defensas exitosas y ahora buscará volver a tener el cinturón de las 130 libras de la OMB y aunque para muchos no necesita demostrar nada a nadie, él busca conquistar el templo de los mejores peleadores mexicanos en la historia.

“Una de mis metas es ser reconocido como uno de los grandes peleadores de México, como Chávez, Erick Morales, Barrera, Travieso Arce, Púas Olivares, esos boxeadores son nombres históricos que nunca se van a olvidar, yo quiero ser reconocido como uno de ellos, pero para eso es un camino muy largo, si hoy muere Óscar Valdez sé que no ha hecho nada en el mundo del boxeo, porque hay campeones de 4 categorías”, agregó Óscar.

Te podría interesar: Real Madrid recibe un duro golpe: Vinícius es BAJA

¡Gol de Julián Quiñones! Al-Nassr 1-1 Al Qadsiah | Jornada 11 | Liga Saudí

Corregir los errores para la revancha

El sonorense admitió haber tenido varios errores en el primer combate con el “Vaquero” Navarrete, mismos que han absorbido para trabajar durante estos meses de preparación para la segunda batalla en donde buscará venganza ante el 3 veces campeón del mundo.

“Hemos pensado en estudiarlo más, creo que uno de los errores principales que hice la primer pelea fue no estudiarlo como se debe, porque físicamente iba bien, como me preparo siempre para todas las peleas, mentalmente iba preparado para lo que sea y en el momento en el que me subí al ring con él me di cuenta porque es campeón mundial en tres diferentes divisiones, porque lleva varios años siendo campeón del mundo, por la forma difícil de cómo pelea, entonces ya sé que esperar de él, sé lo que es estar ahí y vamos a dar el 100% para tratar de que el resultado sea diferente”, agregó Valdez.

Te podría interesar: ¡OFICIAL! Así se jugarán los Cuartos de Final del Apertura 2024