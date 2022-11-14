Los mexicanos que quedarían fuera de la lista de convocados a Qatar 2022

Gerardo 'Tata' Martino está por anunciar la lista de 26 convocados con la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022. Luego de haber dado una "prelista" de 31 elegidos, el argentino eliminará a cuatro elementos.

Son cuatro elementos los que quedarán fuera, recordando que en la primera lista de 31 estaba considerado el 'Tecatito' Corona pero el jugador del Sevilla no alcanzará a recuperarse a tiempo para el torneo y fue la primera baja oficial del combinado azteca.

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Los sacrificados de la Selección Mexicana para Qatar 2022

Al parecer, Gerardo Martino sólo confirmó algunas cosas con los últimos partidos que tuvo al frente de la Selección Mexicana, antes de dar la lista definitiva de los 26 elegidos y de encarar el primer partido de la Copa del Mundo, en la que debutarán enfrentando a Polonia.

EL primer sacrificado, y que seguramente le dolería a la afición, sería Santiago Giménez. El delantero del Feyenoord se ganó el cariño de los seguidores aztecas por sus actuaciones tanto con Cruz Azul, como con el conjunto neerlandés pero no le pudo ganar la carrera a Rogelio Funes Mori, Henry Martín y Raúl Jiménez.

Otro sacrificado que podría haber en la lista de 26, sería Diego Lainez. La falta de minutos del mexicano con el Braga, parece que le terminará pesando y en su lugar estará el jugador de Chivas, Roberto Alvarado.

|Twitter/@SCBragaOficial

En el medio campo habría otro sacrificado y sería Erick Sánchez, quien actualmente juega con Pachuca y logró llamar la atención del 'Tata' Martino, pero no pudo ganarse un lugar para disputar la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Finalmente en la defensa estaría el otro sacrificado. Jesús Angulo, actualmente juega en Tigres pero ha tenido un gran desempeño en la Liga BBVA MX, al grado de que pudo ser campeón con los Rojinegros del Atlas.

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