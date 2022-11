Afición argentina se ríe de la baja del Tecatito Corona a Qatar 2022

La Selección Mexicana hizo oficial que Jesús Corona no asistirá a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Gerardo “Tata” Martino no contará en la justa mundialista con un jugador que ha participado en más de dos mil minutos durante su gestión. El Tecatito Corona no se recuperó a tiempo de su rotura de peroné y ligamentos en tobillo y los aficionados de Argentina no se mostraron preocupados por su ausencia.

México tenía la esperanza de que Jesús “Tecatito” Corona pudiera estar en la Copa del Mundo luego de su lesión en septiembre de 2022 durante el juego amistoso de la Selección Mexicana contra Paraguay. Hubiera sido el segundo mundial del actual jugador del Sevilla que estuvo en Rusia 2018 donde solo participó en 34 minutos divididos entre los enfrentamientos contra Corea del Sur y Suecia.

Compromisos de Alexis Vega con la Selección Mexicana | Seamos Héroes

Te podría interesar: La lista preliminar de Argentina para el Mundial de Qatar 2022

Algunos comentarios de la afición de la Selección Argentina por la ausencia de Tecatito Corona

quien? perdón eh, pero en verdad no lo conocía. supongo que juega bien? — 𝔒𝔰𝔬 𝔊𝔲𝔱𝔦 (@osogutierr) November 8, 2022

Jesús “Tecatito” Corona no es el único de lesión de la Selección Mexicana previo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Raúl Jiménez, actual delantero del Wolverhampton en la Premier League, atraviesa por una situación similar; estará en la justa mundialista solo si logra superar su lesión.

¿Cuándo debuta México en la Copa del Mundo de Qatar 2022?

La Selección Mexicana en su primer juego de la Copa del Mundo de Qatar 2022 enfrentará a la Selección de Polonia, encabezada por Robert Lewandowski el martes 22 de noviembre a las 10:00 horas en el centro de la República Mexicana. El juego será en el Estadio 974, recinto con capacidad para 40 mil espectadores y que fue construido exclusivamente para la justa mundialista.

Te podría interesar: Favoritos para ser campeón de Qatar 2022, según las casas de apuestas

¿Cuándo empieza la Copa del Mundo de Qatar 2022?

El vigésimo segundo mundial en la historia del futbol arrancará el domingo 20 de noviembre a las 10:00 horas en el centro de la República Mexicana. Qatar vs Ecuador será el juego que de inicio a la actividad en Qatar 2022 en el Estadio Al Khor que tiene capacidad para 60 mil personas y que será sede de 9 partidos mundialistas.