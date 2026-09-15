SACUDIDA en América: Las sorpresas que prepara Almada para enfrentar a Chivas en el Clásico Nacional

América podría presentar un cuadro muy diferente cuando reciba a Chivas en el Clásico Nacional.

Y es que después de los cuatro goles recibidos frente a Cruz Azul, Guillermo Almada trabaja durante la semana con varias de las nuevas piezas que llegaron al conjunto azulcrema y al menos dos de ellas ya aparecen como opciones para enfrentar al Guadalajara.

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Santiago Ramos Mingo ya trabaja con el resto del plantel, mientras que Santiago Bueno completó su registro ante la Liga MX y quedó habilitado para disputar partidos oficiales con las Águilas. Esto deja la decisión completamente en manos del cuerpo técnico.

La posibilidad de realizar modificaciones toma fuerza después del 4-3 sufrido en el Clásico Joven, encuentro en el que la zona defensiva volvió a quedar bajo la lupa y América perdió la oportunidad de mantenerse por encima de Chivas en la clasificación.

¿América sigue siendo candidato después de lo mostrado en el Clásico Joven? 🤔



Cruz Azul pudo humillar al América, pero al final estuvieron cerca de perder una ventaja de 3 goles 🥶#ConLosProta #LaMesaPProtagonista pic.twitter.com/TREcXdfY9Q — Los Protagonistas (@losprota) September 15, 2026

América podría estrenar defensa contra Chivas

Ramos Mingo aparece con ventaja para tener minutos debido al ritmo de cmpetencia con el que llegó procedente del futbol brasileño. El argentino había tenido actividad con Bahía antes de convertirse en refuerzo americanista y ya se encuentra trabajando bajo las órdenes de Almada.

El caso de Santiago Bueno es diferente. Y es que el defensor uruguayo ya quedó registrado oficialmente ante la Liga MX, por lo que administrativamente no existe ningún impedimento para que pueda debutar. Su utilización dependerá ahora de cómo responda durante sus primeros entrenamientos y de la decisión final del entrenador.

América tiene varios días para determinar si utiliza solamente a uno de ellos o realiza una modificación todavía más importante en su defensa.

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Carlos Álvarez también busca un lugar ante Chivas

Otro nombre que podría aparecer dentro de las novedades es Carlos Álvarez, uno de los refuerzos que todavía espera sus primeros minutos con la camiseta azulcrema.

El Clásico Nacional aparece así como una oportunidad para comenzar a utilizar varias de las incorporaciones realizadas durante el mercado, aunque Almada tendrá la última palabra sobre quiénes estarán realmente preparados para jugar.

De entrada, este compromiso ya genera mucha presión al interior del conjunto azulcrema. Chivas llegará al encuentro después de golear 3-0 a Pumas y ubicado por encima del América en la clasificación, mientras las Águilas intentarán responder inmediatamente después de perder un Clásico Joven de siete goles frente a Cruz Azul.