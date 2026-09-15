Club América busca ganar el Clásico Nacional con estas 3 buenas noticias que obtuvo
El conjunto azulcrema buscará volver a la senda del triunfo ante el odiado rival tras perder ante Cruz Azul
Club América ha tenido una semana para el olvido, ya que perdió el tercer lugar de la Leagues Cup 2026 y recientemente cayó en el Clásico Joven ante Cruz Azul, que tiene un calendario complicado en las siguientes 3 semanas. No obstante, obtuvo buenas noticias previo al Clásico Nacional.
Las buenas noticias del Club América
La primera buena noticia de las Águilas es que Dagoberto Espinoza no se tronó la rodilla, como en primera instancia pareció en el Clásico Joven. Lo anterior, ya que este lunes el defensa entrenó en Coapa, no a la par de sus compañeros, pero sí realizó trabajos por separado.
La segunda y tercera buena noticia para el conjunto azulcrema es que sus recientes refuerzos, Santiago Ramos y Santiago Bueno, entrenan hasta 2 veces por día para ponerse al corriente y estar a punto lo más pronto posible. No obstante, se desconoce si estarán listos para el Clásico Nacional ante Chivas.
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América vs. Chivas
Este sábado 19 de septiembre se disputará una edición más del Clásico Nacional. El duelo entre América y Chivas se jugará a las 9 de la noche (hora centro de México) en el Estadio Azteca (ahora Banorte).
Al conjunto de Coapa le urge una victoria, pues viene de perder 3 partidos consecutivos. Dos de ellos de la Leagues Cup 2026, en la semifinal y el partido por el tercer lugar. Asimismo, cayó en el Clásico Joven ante Cruz Azul. Pese a ello, se ubica en el tercer puesto de la tabla general.
Mientras que Chivas marcha como primer lugar de la tabla general del Apertura 2026. En los últimos 2 duelos les ha metido 3 goles a sus rivales: ante Atlético San Luis y Pumas.