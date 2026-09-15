Club América planearía ya la salida de este crack al que muchos todavía aman

Hay varias estrellas del Club América que llegaron con André Jardine y ahora podrían salir. Uno de ellos vive una situación muy particular porque mejoró su nivel y ahora todos lo aman. Sin embargo, su futuro todavía no estaría definido y en Brasil ya aparece una alternativa para continuar su carrera.

Resulta que mientras el América fichó a un ex Barcelona, ahora podría quedarse sin una de sus máximas figuras. Raphael Veiga tiene contrato a préstamo hasta diciembre de 2026, pero Vasco da Gama ya habría iniciado conversaciones ante las dudas sobre su continuidad en Coapa.

Raphael Veiga no termina de despegar en el América|Crédito: Getty Images

El jugador que puede perder el Club América

Raphael Veiga es el futbolista que podría dejar al América una vez que termine el Apertura 2026. De acuerdo con RTI Esporte, el mediocampista brasileño estaría en conversaciones con Vasco da Gama para analizar un posible regreso al futbol de su país.

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Por ahora, Veiga continúa defendiendo los colores azulcremas y su salida no está confirmada. El escenario dependerá de las decisiones que tomen América y Palmeiras, dueño de sus derechos.

|Crédito: @ClubAmerica / X

La razón de la posible salida de Raphael Veiga del América

El principal problema está en la opción de compra. América pagó 1.5 millones de dólares por el préstamo y deberá decidir antes del 15 de diciembre si desembolsa otros 6 millones para quedarse definitivamente con el jugador.

A esa cantidad se suma su salario, que según ESPN es de 2.7 millones de dólares. De concretarse todos esos pagos, la operación alcanzaría aproximadamente 10.2 millones de dólares, una cifra que complicaría su permanencia.

Ante la incertidumbre, Vasco da Gama habría comenzado a moverse para conocer las condiciones de una posible operación. RTI Esporte señala que el conjunto brasileño sería el único candidato mencionado para ficharlo en el próximo mercado.

Los números de Raphael Veiga en el América

Veiga llegó para el Clausura 2026 como uno de los refuerzos de mayor cartel del América y se convirtió en una pieza importante recién en este torneo. Guillermo Almada le ha dado minutos durante el semestre en busca de recuperar su mejor nivel.

Por ahora, el brasileño permanece en Coapa, pero el América deberá resolver su situación contractual antes de la fecha límite establecida.

