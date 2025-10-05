¡ALERTA! Saint-Maximin y Zúñiga salen LESIONADOS del América vs Santos

Alertas en el Club América. Durante el juego ante Santos, correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, el cuadro dirigido por André Jardine tuvo dos bajas en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

A lo largo del primer tiempo, Allan Saint-Maximin tuvo que salir del terreno de juego a la media hora de partido, pues poco antes recibió una falta que fue sancionada con tarjeta amarilla para Haret Ortega. A pesar de que el delantero de Francia se levantó para continuar en el encuentro, pasaron algunos minutos para que el refuerzo de la escuadra de Coapa pidiera su cambio para darle ingreso a Brian Rodríguez.

Poco después, José Raúl Zúñiga también tuvo que salir de la cancha por lesión. Al 33' ‘La Pantera’ se fue entre lágrimas luego de sufrir un posible desgarre a espera del comunicado oficial por parte del Club América para conocer el estado de salud de sus jugadores. Ante su salida, Rodrigo Aguirre vio su ingreso al terreno de juego, quien marcaría el 1-0 en el Estadio Ciudad de los Deportes al minuto 38.

