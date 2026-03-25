“Qué pasa güey” El saludo de Joao Félix al llegar a Mexico
Joao Félix hizo un clásico saludo mexicano luego de la llegada de Portugal a la México
El pasado martes 24 de marzo del 2026, llegó la Selección de Portugal a México y al momento en el que se iban bajando los jugadores del avión, Joao Félix dio un pico saludo mexicano.
El futbolista Joao Félix, saludó a la cámara diciendo "Qué pasa güey", un clásico saludo que hacen en México entre amigos, conocidos, familia y hasta entre pareja.
Joao Felix diciendo “Qué pasa wey?” en la llegada de Portugal a México jajajaja
— Roberto Haz (@tudimebeto) March 25, 2026
Joao Félix, una de las estrellas en la convocatoria de Portugal
Joao Félix es uno de los jugadores destacados en la convocatoria de Portugal, el atacante es actualmente futbolista del Al-Nassr, equipo en el que acumula un total de 37 juegos disputados en los que ha marcado 21 goles con 15 asistencias en un total de 2925 minutos en el terreno de juego.
Fecha, horario y dónde ver EN VIVO México vs Portugal
El juego de México vs Portugal se va a disputar el siguiente sábado 28 de marzo del 2026 en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Banorte.
El partido lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México con el análisis y la narración de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Carlos 'Warrior' Guerrero.
ES BELLÍSIMO, FIDALGO YA ENTRENÓ CON MÉXICO 😍
El Maguito va por minutos vs Portugal o Bélgica, oportunidades que pueden marcar su camino y su papel en la Copa Mundial de la FIFA 2026 🏆 🇲🇽#MiSelecciónAzteca
👇 MÉXICO vs PORTUGAL/BÉLGICA 🇲🇽🆚🇵🇹🇧🇪
📅 Sábado 28 de marzo /… pic.twitter.com/3FEicTS2HO
— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 25, 2026