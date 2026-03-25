“Qué pasa güey” El saludo de Joao Félix al llegar a Mexico

El pasado martes 24 de marzo del 2026, llegó la Selección de Portugal a México y al momento en el que se iban bajando los jugadores del avión, Joao Félix dio un pico saludo mexicano.

El futbolista Joao Félix, saludó a la cámara diciendo "Qué pasa güey", un clásico saludo que hacen en México entre amigos, conocidos, familia y hasta entre pareja.

Joao Felix diciendo “Qué pasa wey?” en la llegada de Portugal a México jajajaja pic.twitter.com/TJn25k4KdU — Roberto Haz (@tudimebeto) March 25, 2026

Joao Félix, una de las estrellas en la convocatoria de Portugal

Joao Félix es uno de los jugadores destacados en la convocatoria de Portugal, el atacante es actualmente futbolista del Al-Nassr, equipo en el que acumula un total de 37 juegos disputados en los que ha marcado 21 goles con 15 asistencias en un total de 2925 minutos en el terreno de juego.

Fecha, horario y dónde ver EN VIVO México vs Portugal

El juego de México vs Portugal se va a disputar el siguiente sábado 28 de marzo del 2026 en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Banorte.

El partido lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México con el análisis y la narración de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Carlos 'Warrior' Guerrero.