¡Emotivo regreso! Sam Kerr volvió a jugar con el Chelsea después de 634 días

Después de 20 meses de inactividad por una lesión en la rodilla, la histórica delantera australiana Sam Kerr regresó a las canchas para tener minutos con el Chelsea.

En actividad de la segunda jornada de la Women’s Super League, las Blues visitaron al Aston Villa en lo que fue una victoria azul por marcador de 3-1, justamente con gol de Kerr en los últimos minutos.

Sam Kerr anotó con el Chelsea en su regreso a las canchas

La capitana de la selección australiana y estrella del Chelsea, volvió a las canchas después de una larga ausencia. La delantera sufrió en enero de 2024 una ruptura del ligamento cruzado anterior (ACL) durante un entrenamiento, lo que la obligó a pasar por cirugía y un extenso proceso de rehabilitación. Desde diciembre de 2023 no disputaba un partido oficial y su recuperación se prolongó por 20 meses, más de un año alejada del futbol competitivo.

El regreso se dio en septiembre de 2025, en la segunda jornada de la liga inglesa, en el partido contra el Aston Villa. Kerr ingresó en el minuto 75, por lo que disputó 15 minutos, mismos que le bastaron para hacerse presente en el marcador en lo que fue su único intento frente al arco para alcanzar su gol número 100 con el Chelsea y un emotivo festejo

¿Por qué Sam Kerr se tardó tanto en volver a jugar?

La lesión de ligamento cruzado es una de las más graves en el futbol, especialmente en jugadoras de ataque. Kerr tuvo que someterse a cirugía y cumplir con distintas etapas de recuperación física y psicológica antes de recibir el alta médica. De acuerdo con reportes, incluso necesitó un segundo procedimiento para corregir molestias adicionales, lo que retrasó aún más su retorno.

Durante su ausencia, Chelsea reorganizó su ataque, pero extrañó la capacidad goleadora y el liderazgo de su delantera insignia, pues antes de la lesión, Sam Kerr acumulaba cifras extraordinarias con el club inglés: 99 goles en 128 partidos oficiales, múltiples títulos de liga (cinco Women’s Super League), tres FA Cups y dos League Cups.

