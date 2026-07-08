Samuel Moutoussamy: ¿cuántos jugadores africanos han jugado en América?

En las horas recientes se ha hablado mucho de los futbolistas que podrían llegar al Club América. La realidad es que han sonado múltiples perfiles y no se anuncia absolutamente nada de manera oficial. Sin embargo, ante el rumor alrededor de Samuel Moutoussamy, toca regresar a la historia para conocer cuántos futbolistas africanos han jugado con las águilas de Coapa.

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¿Cuántos futbolistas africanos han vestido la casaca del América?

Los jugadores de dicho continente no son tan comunes de encontrar en la liga mexicana, sin embargo hay al menos una veintena de africanos que vinieron a México. Incluso algunos hicieron historia con sus respectivos clubes. En este caso, el Club América recibió hasta el momento 3 futbolistas africanos.

Jean-Claude Pagal - Con año y medio en México, este hombre nacido en Camerún tuvo su corto pero interesante paso con los azulcremas antes de partir a Bélgica. Llegó a mitades de 1994 proveniente de Francia. Esto para irse del club a finales de 1995.

Francois Oman-Biyik - Este hombre también camerunés llegó por las mismas fechas que su compatriota, pero este se mantuvo durante 3 años con las águilas antes de fichar por Venados de Mérida y finalizar su carrera en México con Puebla hasta 1999.

Este hombre también camerunés llegó por las mismas fechas que su compatriota, pero este se mantuvo durante 3 años con las águilas antes de fichar por Venados de Mérida y finalizar su carrera en México con Puebla hasta 1999. Kalusha Bwalya - Mientras que el tercer africano, el cual estuvo 6 años en la institución es el nacido en Zambia. Sin embargo, también tuvo minutos con Necaxa, León, Irapuato, Veracruz y hasta el Atlante… según registros de Transfermarkt.

¿Quién es Samuel Moutoussamy, futbolista que suena para el América?

Con 29 años, Samuel Moutoussamy es un mediocampista nacido en Francia pero que representa a la selección del Congo. Y precisamente su nombre fue visto en el escenario más grande del mundo al ser parte del seleccionado nacional africano que jugó el Mundial 2026. Hizo historia al formar parte del plantel que volvió con el Congo por segunda vez a una justa mundialista, tomando en cuenta que en la primera eran Zaire todavía.

En el ámbito futbolístico juega en la liga griega y fue titular en los 4 encuentros que la República Democrática del Congo disputó en este torneo. Se indica que su ficha está en cerca de 1.20 millones de euros, por lo que si el interés es real… América podría agregar una buena opción de futbolista por una inversión realmente corta.