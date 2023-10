El título de Santos Laguna gracias a San Judas Tadeo

El ex portero del equipo de Santos Laguna, Jonathan Orozco, señala que San Judas Tadeo fue pieza importante para que el equipo de Coahuila saliera campeón en el Torneo Clausura 2018.

En entrevista Orozco declaró que: “Le tengo un gran aprecio a San Judas Tadeo, me ha concedido muchas cosas y una de ella fue el campeonato con Santos. Fui al Vaticano con mi esposa y ahí están los restos de San Judas Tadeo, me hinqué y le pedí el campeonato lo que me concedió al siguiente al año, le debo una manda y una de las formas es agradeciéndole de esta manera, ofreciendo esta reliquia en su honor y sobretodo en el TSM”.

“Normalmente no lo hago, le pido que interceda por mi familia, por nuestra salud y nunca me había tocado pedirle un campeonato y esa vez que fui lo hice porque lo quería, lo sentía que era momento y que lo merecía. Eso fue en diciembre del 2017 y salimos Campeones en el 2018, fue muy rápido el milagro concedido y esperemos que San Juditas y Dios nos la vuelvan a conceder”, adjuntó el exportero de Rayados de Monterrey.

Jonathan Orozco ofreció una reliquia a San Judas Tadeo durante su aniversario que también se celebra en la Parroquia de Todos los Santos ubicada en el Territorio Santos Modelo (TSM), esto en agradecimiento por todo lo que obtuvo el equipo de Santos Laguna en aquel año.

El 28 de octubre, todo México celebra a San Judas Tadeo, quien es un santo considerado para las causas imposibles, y es por ello que en el futbol mexicano dicho santo se ha convertido uno de los más invocados, pues algunos se han encomendado a él para lograr algunos objetivos personales o colectivos.

Final del Torneo Clausura 2018

En la temporada del Clausura 2018, Santos Laguna venció en la final al Toluca por marcador global de 3-2. Los goles para los Guerreros fueron obra de Djaniny y Furch en el Estadio Corona y nuevamente Furch en el Nemesio Diez.