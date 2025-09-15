Fue figura del América, pero un mal partido con la Selección Mexicana lo llevó a huir y sobrevivir escondido

El futbol mexicano ha tenido momentos bochornosos en el ámbito deportivo y en aquella ocasión él fue uno de los grandes protagonistas. Desde aquel momento su carrera se vio bastante manchada y nunca volvió a ser el mismo. Con experiencia en México con América y en Europa con el Barcelona, no se olvida lo ocurrido en la carrera de Santiago Fernández.

Ese torneo clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 fue bastante particular, pues el equipo mexicano no logró meterse a la justa deportiva y Santiago Fernández fue catalogado como uno de los grandes culpables. Ese día el delantero no tuvo una noche acertada y cometió fallas gravísimas. Ante eso, siempre será recordado por esa situación.

Y justamente hace unos meses, el ariete nacido en Ciudad de México se hizo constante en la creación de contenido. A sus 40 años ha tomado como función el ser una especie de orador para hablar sobre sus experiencias como profesional y cómo eso le ayudó a formarse como persona, pues desde ese momento su carrera nunca fue la misma.

¿En qué equipos jugó Santiago Fernández, además de América?

El ex jugador profesional se formó en las Águilas del América, esto para después tener un proceso de un año con el Barcelona. Posteriormente probó suerte con Zacatepec, volvió con América pero evidentemente ya no lo querían. Por eso, terminó su carrera profesional en el 2009 tras jugar con Toluca y el club Puebla.

Tal como se sabe, su carrera fue sumamente corta. Hablando de su etapa formativa (o la última parte de ella) con América hasta su retiro, solamente se mantuvo seis años en el futbol profesional. Y ahora, está involucrado en el ámbito de los medios, donde espera trascender contando su historia, una donde el futbol se volvió en una complicación que marcó su vida para siempre.