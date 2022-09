Santiago Giménez, consciente de que podría quedar fuera del Mundial

Todo parece indicar que el Tata Martino ya tendría definida gran parte de la lista de convocados de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022, pero la posición de centro delantero aún ejerce muchas dudas y Santiago Giménez está consciente de ello.

Para la última Fecha FIFA, el técnico argentino convocó a 31 jugadores, por lo que cinco de ellos tendrán que salir de la lista final de 26 y una de esas bajas será uno de los cuatro centro delanteros -Rogelio Funes Mori, Raúl Jiménez, Henry Martín o ‘El Bebote'-, tal y como lo confirmó Martino.

Crisis en el ataque de la Selección Mexicana | El Dictado

En los últimos días, se especulaba que Santiago Giménez sería el elegido para abandonar la carrera por el Mundial, pero ante las lesiones esto podría cambiar.

“Desde un principio sabía que iba a ser ilógico llevar a cuatro cuando el director técnico juega con un delantero. Me imaginaba que iba a llevar a tres, no me sorprendió tanto porque sabía que era la idea”, declaró el atacante del Feyenoord durante el día de medios previo a los partidos de la última Fecha FIFA ante Perú y Colombia.

A pesar de la competencia, el exdelantero del Cruz Azul cree que es mejor que haya opciones en el ataque en lugar de que hagan falta.

“En todo caso lo que me da satisfacción es que no estamos en problemas de escasez, sino que tenemos que definir la situación entre cuatro futbolistas. Está claro que los cuatro no van a ir, pero en tanto los cuatros le den motivos al entrenador para que la decisión final esté cada vez más complicada, yo lo veo con mucho agrado”, declaró Martino.

Números de Santiago Giménez

Santiago Giménez ha jugado siete partidos con la Selección Mexicana en los que suma dos goles y una asistencia. En la presente temporada lleva 10 goles en 12 partidos con la Máquina y el Feyenoord.