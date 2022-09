Hay que saber vivir con presión en la selección: Andrés Guardado

Los Ángeles, Estados Unidos. El capitán de la Selección Mexicana, Andrés Guardado, afirma que cuando eres miembro del combinado azteca “hay que saber convivir” con las críticas.

“Es parte de estar aquí, de estar en la selección. Yo llevo aquí muchos años y las críticas han existido siempre por una razón o por otra. Las aceptamos como tal. No podemos hacer mucho por cambiarlo más que ganar partidos y mejorar nuestro funcionamiento”, ha declarado el jugador del Betis en conferencia de prensa.

Guardado admitió que hay “una presión añadida” al defender la camiseta de México, pero apunta que deben “estar preparados para eso, saber manejar las críticas y la presión que hay” y “saber convivir con ello”.



Andrés Guardado apela a la madurez del grupo



Así, que el canterano del Atlas apeló a la “madurez” del equipo para aceptar las “críticas que puedan ser constructivas” y a “la responsabilidad de cambiar todo esto pero dentro de la cancha”.





Con un cierto aire de pesimismo en torno a los malos resultados de la Selección Mexicana, Guardado señaló en venir a defender la camiseta de México “con la ilusión del primer día”.

Sobre la falta de gol, el mediocampista mexicano comentó:

“En los últimos partidos, a lo mejor no hemos producido lo suficiente para que nuestros delanteros puedan tener ocasiones claras de gol (...). Y también son rachas, momentos: momentos en que entran todas y momentos en que por más que busques la manera no se da”, argumentó.

Ante la posibilidad de jugar su quinto Mundial, Andrés Guardado habló sobre “el maleficio” de México, que acumula siete citas superando la fase de grupos pero cayendo en octavos de final.

“Nosotros no estamos pensando en avanzar solamente. No solo al quinto partido (el de cuartos de final). Lo hemos dicho desde el Mundial pasado (...): no nos gusta hablar del quinto partido porque creemos que el techo tiene que ser más alto. Creemos que una vez que se rompa ese maleficio del quinto partido tenemos un potencial para llegar más arriba”, dijo.