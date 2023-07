El costoso reloj que usa Santiago Giménez de cara a una nueva temporada

El goleador mexicano Santiago Giménez, que anotó el gol de la victoria de la Selección Azteca ante Panamá en la final de la Copa Oro, nos muestra, en una de sus imágenes publicadas en sus redes sociales un reloj muy exclusivo que hace homenaje a uno que utilizaron los astronautas que se embarcaron en la misión Apolo 11 y lo llevaron Neil Armstrong y Buzz Aldrin cuando pisaron la Luna en julio de 1969.

Santi, que ya se encuentra en tierras neerlandesas para hacer pretemporada con el Feyenoord, campeón de la Eredivisie, con vista a la próxima temporada, tiene un reloj Moonswatch, específicamente el Mission to Jupiter, que se hicieron como un homenaje al Speedmaster de Omega lanzado al mercado en el año de 1957.

Su principal novedad es que se trató del primer cronógrafo que incorporaba una escala taquimétrica en el bisel, lo que permitía calcular la velocidad durante las carreras automovilísticas.

11 tipos de relojes Moonswatch existen

El modelo Mission to Jupiter es uno de las 11 versiones diferentes del Moonswatch, fabricados Swatch en colaboración de Omega, que se encuentran inspirados en planetas y elementos del sistema solar tiene un precio al público de 260 euros, pero por su gran demanda se consiguen en 1,000 euros mínimo.

El reloj que utiliza Santiago Giménez es de color bronce con el segundero en naranja. Hay de otros tipos como el Mission to the Moon, réplica del mítico Omega Speedmaster Professional con su mismo color gris, y el Mission to the Sun, de color amarillo como el Sol, con una esfera con efecto cepillado y correa blanca.

Cuando la empresa suiza anunció que pondrían a la venta esta edición de relojes, en el mundo entero se desató la locura haciendo grandes filas y hasta dormir fuera de las tiendas, para conseguir uno de los 11 modelos.

Aunque la edición no es limitada, tampoco existe una gran fabricación de este tipo de ‘joya’.

Por lo que vemos, Santiago Giménez tiene un gusto exquisito para los relojes, así como el gusto de anotar goles.