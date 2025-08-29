¿Era fuera de lugar? El gol anulado de Santiago Gimenez con el Milan vs Lecce en la Serie A

A pesar de que el futuro de Santiago Gimenez como jugador del AC Milan se encuentra en el aire, el delantero mexicano busca responder con goles en el equipo Rossoneri, algo que no pudo conseguir en el juego de la Fecha 2 ante Lecce en la cancha del Stadio Via del Mare.

Durante el partido en calidad de visitantes, el atacante de 24 años de edad se hizo presente en la pizarra al minuto 62, no obstante, tras el apoyo del VAR, el gol de Santiago Gimenez no subió al marcador, anulando la primera anotación del mexicano en la Temporada 2025/26 de la Serie A.

Tras el tanto anulado del ‘Bebote’, Ruben Loftus-Cheek puso en ventaja a la escuadra de ‘Il Diavolo’ al minuto 66. Posteriormente, Christian Pulisic puso el segundo al 86', tanto con el que el equipo dirigido por Massimiliano Allegri obtuvo los tres puntos para conseguir su primera victoria de la campaña.

Santiago Gimenez saldría del Milan

El encuentro del Milan frente al Lecce era de gran importancia para Santiago Gimenez, pues el delantero se juega su futuro luego de que el director de la escuadra de Lombardía admitiera que el mexicano podría salir del equipo en un intercambio por Artem Dovbyk, atacante ucraniano de 28 años de edad que juega para la AS Roma.

Desde su llegada al cuadro Rossoneri, Santi Gimenez tiene un registro de 22 partidos jugados con el AC Milan, encuentros en los que ha marcado seis goles y repartido cuatro asistencias. Cabe mencionar, que el futbolista surgido en Cruz Azul tiene contrato con ‘Il Diavolo’ hasta 2029.

