Jaime Lozano revela que Santi Giménez no entrenó con la Selección

La goleada que el Feyenoord le propinó al Utrecht con marcador de 1-5, por la Jornada 4 de la Eredivisie, tuvo como protagonista al delantero mexicano, Santiago Giménez, debido a que anotó un doblete (para abrir el marcador y, posteriormente, para extender la ventaja con el 1-3).

El atacante mexicano, sin embargo, no fue capaz de terminar el encuentro por una lesión y se vio obligado a abandonar el terreno de juego, al minuto 55. Consecuencia de ello, su participación con la Selección Mexicana en la presente Fecha FIFA ha quedado en duda.

Santiago Giménez llegó “tocado” a la Selección Mexicana

Previo a encarar su primer partido como director técnico de la Selección Mexicana, Jaime Lozano, reveló que el delantero surgido del Cruz Azul no ha podido integrarse, en su totalidad, a la dinámica del resto de los convocados.

“Lo valoraron y le dijeron que no había problema, era una carga muscular pero no era para no venir y no competir. Tiene experiencia y tiene que entender que, si está bien va a tener minutos. No entrenó lunes, martes y miércoles a la mitad. Él sabrá si está al 100 por ciento para poder jugar. Está en un muy buen momento, la Selección Nacional tiene un delantero para muchos años”, consideró.

Ante la baja de Henry Martín por una lesión de la que no ha podido rehabilitarse —y que le impedirá viajar con el América a Estados Unidos para enfrentar a Tigres en duelo de preparación—, el ‘Chaquito’ se perfilaba como titular. Tras la declaración del estratega, crece la posibilidad de que Raúl Jiménez e incluso Alexis Vega tomen su sitio como referencia en punta, al menos, frente a Australia, en el primero de los dos amistosos que el combinado nacional encarará al norte del Río Bravo.

En los Países Bajos, Giménez, de 22 años de edad, ha tenido un arranque de temporada que no contrasta con lo realizado el año pasado. Hasta ahora, registra tres anotaciones, cinco disparos a portería y cuatro pases clave, en cuatro juegos disputados. Ello le ha valido para ser reconocido como el jugador del mes en la entidad de Rotterdam.

