Santiago Giménez provoca disgusto en el vestidor del Feyenoord

El atacante mexicano, Santiago Giménez, cobró el penalti en el duelo de su equipo frente a la Lazio y esto habría molestado al cobrador oficial y capitán del equipo neerlandés Orkun Kökcü.

Cuando todo parecía que el futbolista mexicano, Santiago Giménez se estaba ganado el respeto y admiración de sus compañeros y aficionados en el Feyenoord de Países Bajos, una decisión durante su debut en la Europa League frente a la Lazio de Italia habría provocado un disgusto en el vestidor del conjunto neerlandés.

Santiago Giménez anotó doblete en la derrota del Feyenoord 2-4 frente a la Lazio de Italia en la Jornada 1 de la Europa League; sin embargo, la primera anotación fue desde los once pasos, y “Santi” Giménez al no ser el cobrador oficial y haber tomado la pelota, provocó el disgusto del cobrador y capitán del equipo, Orkun Kökcü.

“Tuvimos una pequeña discusión con el primer penal porque hay una hoja en el vestidor que dice que soy el número uno (para cobrar los penaltis)", declaró el capitán del Feyenoord al terminar el encuentro.

Giménez sembró la discordia en el vestuario del Feyenoord

El delantero mexicano anotó los únicos dos goles del partido para el Feyenoord, algo que destacan sus compañeros, pero que no está por encima de las reglas y el respeto hacía el resto de jugadores del equipo.

“Nuestro delantero (Santiago Giménez) escogió tomar su propia decisión. Estoy desilusionado porque me desobedeció cuando soy el capitán. Me molestó Sabemos que él puede anotar el penal, ese no es el problema, pero para mí, era más por nuestras reglas y el respeto entre compañeros”, comentó Kökcü.

Por ahora, el atacante mexicano no se ha manifestado al respecto y por ahora ya cuenta con dos goles en la actual temporada de la Europa League y tres en su estadía en el Feyenoord en lo que es su primera campaña en el futbol europeo.