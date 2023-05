Santi Giménez se queda a jugar Champions: Dennis te Kloese

Después de que Santiago Giménez lograra el campeonato en la Eredivisie con 30 partidos disputados con 15 goles y tres asistencias en su primera temporada, se habla del interés de varios equipos de llevar al mexicano a sus filas, pero la idea del Feyenoord es que se quede por lo menos una temporada más para que pueda jugar la Champions League.

Azteca Deportes platicó en exclusiva con Dennis te Kloese, quien es el CEO del Feyenoord y contó cómo está la situación del mexicano.

“El gran argumento (para que se quede) que tenemos es que el año que viene calificamos para Champions directo y no creo que haya mejor reto para un jugador de futbol que disputar la Liga de Campeones y debería aprovecharlo. En el futbol nunca se sabe, pero por lo pronto no hay acercamientos formales al equipo, tiene contrato de largo plazo, no tenemos indicación de que se vaya a ir a otro club. Por otro lado, hay que cuidar a la gente, estar cerca de él, ya que tiene muy claro sus objetivos y el camino a recorrer, no creo que toda la vida vaya a jugar en el Feyenoord, va a haber un momento que él tenga la inquietud de dar un paso adelante, eso se dará cuando sea el momento y más con la experiencia de jugar en liga de campeones y más partidos constantes en un alto nivel competitivo le va a dar más a futuro”, explicó el directivo.

Dennis te Kloese fue el responsable de llevar a Santiago al futbol europeo y nos confiesa qué le vio diferente y por qué apostó por él.

“Lo que tiene es que no se desespera, que no se afecta por un tema en la cancha, no afecta su desempeño, puede fallar como cualquier delantero una oportunidad pero la siguiente si lo mete y no se queda a lamentarse, le da muy rápido la vuelta a las cosas, es muy ágil, tiene buen físico, siempre me han gustado los delanteros con perfil zurdo, es bastante completo técnicamente, aún puede mejorar físicamente, podría dar un salto en su madurez corporal pero le dan las oportunidades de crecer y lo está aprovechando”, comentó en la entrevista el CEO del club neerlandés.

Feyenoord interesado por el mexicano Luis Chávez

A pesar de que se ha comentado del interés del Feyenoord por el mexicano Luis Chávez, el directivo asegura que nada está claro por el momento ya que la liga aún no termina y tienen que analizar qué jugadores se quedan y cuáles se van, pero el trabajo de Santi hace voltear los ojos a México.

“Ha dado muy buen ejemplo, seguro abre la puerta para otros, deja una impresión muy grata y la gente lo ve con muy buenos ojos, en caso que llegue otro mexicano con el nivel de Santiago el equipo tiene los ojos puestos en varios jugadores, muchos no van a salir porque quieren vivir la experiencia de jugar en la Liga de Campeones con Feyenoord, primero con calma veremos si hay jugadores que salgan en esta posición, los vamos a buscar aún no termina la liga acá”, concluyó