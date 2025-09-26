Esta es la cifra exacta del salario neto que recibe Santi Gimenez por jugar en el Milan

Santi Gimenez se volvió a reencontrar con el gol después de no hacerlo desde el 9 de mayo en un partido oficial con el Milan . El mexicano tiene un salario neto anual de 2,5 millones de euros, de acuerdo con el portal Capology. Debido a ello, el delantero se ubica en el Top-10 de los mejores pagados de los rossoneri.

Gimenez llegó a Italia en febrero de este año , en una transacción que rondó los 35 millones de euros (753.5 millones de pesos). El seleccionado mexicano, pese a su gran fichaje, no es de los mejores pagados de club italiano, pues la lista la lideran los siguientes:



1. Christopher Nkunku – 5 millones de euros (107.4 millones de pesos)

2. Adrien Rabiot – 5 millones de euros (107.4 millones de pesos)

3. Rafael Leao – 5 millones de euros (107.4 millones de pesos)

4. Luka Modric- 3.5 millones de euros (75.2 millones de pesos)

5. Ruben Lofus-Cheek – 3 millones de euros (64.4 millones de pesos)

6. Christian Pulisic – 3 millones de euros (64.4 millones de pesos)

7. Santi Gimenez – 2.5 millones de euros (53.7 millones de pesos).

¿Cuál es el salario bruto de Santi Gimenez en el Milan?

Santi Gimenez tiene un salario bruto de 4.6 millones de euros (98.8 millones de pesos). Por lo anterior, la diferencia en la paga del mexicano es de 2.1 millones de euros (45.1 millones de pesos), monto que se le descuenta por impuestos y otras deducciones.

¿Cuál es la diferencia entre salario neto y bruto?

El salario bruto es el monto total de ingresos que recibe cualquier trabajador, mientras que el neto es la cantidad que realmente percibe la persona, luego de todas las deducciones, como por ejemplo impuestos y seguro social, por mencionar algunos cargos.

¿Cuántos goles lleva Santi Gimenez con el Milan?

Santi Gimenez lleva actualmente 6 goles y una asistencia en 7 meses que lleva en el equipo, según estadísticas de BeSoccer. El mexicano inició con el pie derecho en su nuevo equipo, pero de apoco se fue apagando. Ahora, el delantero parece retomar su nivel, luego de marcar en un partido oficial tras 4 meses de no hacerlo.