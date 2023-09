Santiago González: “Me gustaría se entrenador o capitán”

El tenista cordobés de 40 años, Santiago González, quien debutó profesionalmente en el 2001, asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016 y actualmente ocupa el número 12 en dobles en el ranking de la ATP, modalidad en la que participa desde el 2012. La experimentada raqueta azteca asegura que seguirá ligada a este deporte como entrenador o capitán de México.

“Fue una Copa Davis muy especial para mí, tomar la decisión de qué fuera la última vez no fue nada fácil, me quedaban pocas Copas Davis por jugar, pero he decidido que fuera la última, en casa, con mi familia al lado, creo que salió todo muy bien”, afirmó González en entrevista paraTV Azteca.

El tenista azteca se está preparando para compartir su conocimiento en el deporte blanco, porque a futuro se ve como entrenador de nuevos talentos.

“Yo voy a seguir ligado a este deporte, me gustaría como entrenador o como capitán de la Copa Davis, pero voy a seguir ligado a este deporte muchos años más de alguna manera”, expresó González.

México avanzó en la Copa Davis, con González a la cabeza

Fue en la cancha del estadio “Lorenzo Molina Casares” del Club Campestre donde el respetable se le entregó al mexicano, junto a su pareja Miguel Ángel Reyes Varela para encarar a los tenistas chinos en la Copa Davis. Sobre el triunfo Santiago González aseguró que fue un esfuerzo grande de los dos, como equipo. El objetivo es siempre ganar, y se consiguió.

El pasado fin de semana brindó una clínica de tenis en Coronado Country Club, en la frontera de Ciudad Juárez y El Paso, Texas para promover este deporte e inspirar a los pequeños.

“Siempre es muy bueno en cualquier parte del mundo promover el deporte, esta semana nos encontramos muy contentos por esta nueva actividad”, sentenció Santiago González.

La experimentada raqueta azteca vive el mejor de sus años. Este 2023 se coronó en su primer Masters 1000 y por primera vez gritó campeón en México.