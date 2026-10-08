Santiago Sandoval, joya de Chivas, vale MILLONES; este es el valor actualizado del jugador mexicano

Santiago Sandoval es, en estos momentos, una de las joyas más grandes que existen en Chivas y en la Liga BBVA MX, y parte de ello deriva de las actuaciones que ha tenido en el Rebaño Sagrado, así como en las distintas categorías en las que ha participado con la Selección Mexicana.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Esta distinción ha hecho que Santiago Sandoval no solo llame la atención de algunos equipos del viejo continente, sino que además ha convertido al futbolista de Chivas en uno de los elementos más costosos del plantel gracias a la evolución que ha tenido en el campo.

¿Cuál es el valor de Santiago Sandoval, jugador de Chivas?

De acuerdo con información del reconocido portal CIES Football Observatory, el cual se ha vuelto famoso en Europa, Santiago Sandoval forma parte de los 10 elementos más costosos que las Chivas del Guadalajara y el balompié nacional tienen en la actualidad; es decir, en este torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

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La última actualización plantea que el mediocampista ofensivo mexicano tiene un valor superior a los 15 millones de euros; es decir, alrededor de 300 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual, colocándose en el quinto lugar dentro de la primera división azteca.

En el primer lugar, como era de esperarse, aparece Gilberto Mora con un costo de 24 millones de euros, mientras que en el segundo sitio se encuentra Everardo López del Toluca con 21 millones. Finalmente, el tercer y cuarto puesto son para Pedro Vite y Erik Lira con alrededor de 17 millones de euros.

¿Qué otros jugadores de Chivas forman parte de este listado?

En esta lista de 10 elementos dados por CIES también aparecen dos jugadores más de Chivas, siendo el club con más integrantes en este codiciado apartado. Uno de ellos es Roberto Alvarado con un valor de 12.98 millones, mientras que el Top 10 es para Bryan González con 12.96 millones de euros.