En Pumas revelan si el partido ante Chivas es considerado un Clásico

Pumas tiene un partido muy importante ante Chivas en sus aspiraciones por meterse a la fiesta grande del futbol mexicano. Los felinos revelaron en conferencia si ya consideran un clásico el juego ante el Rebaño Sagrado.

“Yo lo considero un Clásico. Han sido juegos bastante buenos y cerrados. Es de suma importancia este y los que quedan; son rivales directos y trabajamos para ganar. El futbol da revanchas en un corto plazo y trabajamos para ganar este partido y los siguientes”, dijo Santiago Trigos en conferencia de prensa.

La indisciplina, un tema a mejorar en Pumas

Los felinos han tenido problemas con la indisciplina a lo largo del torneo, algo que deberán corregir en la recta final del certamen.

“Nosotros entrenamos a una intensidad y jugamos a la misma, al 100%. En un partido, en una dividida, no vamos a ir al 50%, vamos a ir con todo, es lo mismo. Muchas veces depende... no me gusta hablar de los árbitros. Actuamos con la misma intensidad. En los partidos hay más que en los entrenamientos. Es un sello que tenemos como equipo, como grupo, yo como canterano. Estando en Pumas, se enfrenta de distinta forma. Creo que es algo que seguimos haciendo, es un sello de Pumas”, expresó el canterano auriazul.

El plantel de Pumas, a muerte con su entrenador

Finalmente, Trigos se animó a hablar acerca del respaldo hacia Efraín Juárez en el torneo Apertura 2025.

“Creo que es algo que no tengo que contestar. Dentro de la cancha y en los entrenamientos nos matamos, y es algo que no tendría que contestar porque el trabajo es lo que habla. Somos un equipo grande. Para bien o para mal van a hablar de nosotros. Es parte del futbol y de ser parte del equipo al que pertenecemos. Trabajamos para mejorar, son procesos y trabajamos para cerrar de la mejor manera el torneo”, sentenció el futbolista de Pumas.

Pumas quiere cortar una racha de 14 años sin levantar un título de la Liga BBVA MX.

