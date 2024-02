¿Canelo Álvarez peleará en La Esfera, la sensación en Las Vegas?

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez, tiene los reflectores de cara a sus peleas del 2024, en las que se presentará en mayo y septiembre, siendo el peleador de interés para diferentes recintos como la Arena T-Mobile, el MGM Arena y también de la última atracción en Las Vegas, e inmueble conocido como La Esfera.

Este innovador recinto de espectáculos, ya tuvo conciertos y mantiene toda una temporada de presentaciones de U2, pero existe interés para que Canelo se presente en una pelea dentro de esta estructura circular.

Canelo ha sido invitado a pelear en La Esfera

Canelo Álvarez, comentó en su visita a TV Azteca que de parte de gente cercana a La Esfera, ha sido invitado a pelear en este sitio; del mismo modo ha sido invitado a shows para conocer a detalle este popular centro de espectáculos.

Saúl Canelo Álvarez, de 33 años de edad, y que piensa retirarse en cinco años más, no descarta que eso pueda suceder, pues en el programa EN CALIENTE, detalló que podría pelear ahí y que le encataría.

“Me gustaría pelear Abu Dhabi, Dubai, Arabia Saudita. El Madison me encantaría. La Esfera, sí, La Esfera me encantaría. El Estadio de los Cowboys me gustaría, fue una experiencia muy bonita.

Hasta el Estadio Azteca me encantaría, por qué no. Pero hacer una pelea aquí de esa magnitud es complicado”, recalcó Canelo Álvarez.

¿Dónde será su pelea de mayo de Canelo?

Lo único claro que se tiene, es que el 4 de mayo, en Las Vegas, Canelo Álvarez peleará, pero parece que todo se debate entre el MGM y la Arena T-Mobile, inmueble que tiene apartado para ese día, sin que sea forzosamente la sede final.

Canelo haría una nueva hazaña si pelea en La Esfera

Canelo Álvarez, que es la cara del boxeo mundial desde hace una década, estrenó junto a Amir Khan el 7 de mayo del 2016, en un duelo de boxeo la Arena T-Mobile, en la que además se ha presentado en total, en ocho ocasiones.

Si Canelo, junto a su próximo rival y promotores, llegaran a un acuerdo para pelear en La Esfera y tener el primer combate en el boxeo, lograrían una hazaña similar a la realizada en el 2016.