Schmeichel habló del terrible infarto que sufrió Eriksen

Kasper Schmeichel fue testigo presencial del infarto que sufrió Christian Eriksen en plena cancha. Fue durante el duelo entre Dinamarca y Finlandia del pasado verano cuando el corazón del referente danés se detuvo, y hoy a la distancia el arquero del Leicester City rompió el silencio y contó cómo vivió él ese momento en que su compañero se debatía entre la vida y la muerte en aquel debut en la Euro 2020 en plena Copenhague.

“Esperábamos ese día con muchas ansias durante bastante tiempo. Sin embargo, todo se volvió irrelevante rápidamente. Por la manera en que Christian se cayó uno podía intuir que algo no estaba bien. No sentíamos impotentes ante la situación”, reveló el hijo del mítico Peter Schmeichel para entrarle al tema en el documental sobre su carrera titulado: “Kasper Schmeichel, manteniendo la fe”.

MAX ROSSI/REUTERS Soccer Football - World Cup - Round of 16 - Croatia vs Denmark - Nizhny Novgorod Stadium, Nizhny Novgorod, Russia - July 1, 2018 Croatia’s Milan Badelj has his penalty saved during the shootout by Denmark’s Kasper Schmeichel REUTERS/Max Rossi

Schmeichel y sus compañeros cubrieron a Eriksen de las camaras

Sobre el motivo que los llevó a rodear a su compañero tras darse cuenta de la gravedad del momento, Schmeichel explicó que lo hicieron para que los médicos pudieran trabajar con mayor tranquilidad y porque lo querían proteger de cierta manera.

“Lo último que queríamos era esa imagen de Christian en el suelo en la televisión mundial. Sabíamos que su familia estaba allí sentada, no muy lejos, y no queríamos que vieran esa imagen. Yo no podía ni mirar, pero tenía que ver si él estaba bien”, contó el arquero sobre el cómo debió superar el rechazo a observar para saber si su amigo estaba bien o no.

Luego de que Christian Eriksen recuperará el conocimiento y fuera trasladado a un hospital, se determinó que el partido se reanudaría un par de horas después. Dicha situación generó un alud de críticas en contra de la organización por la falta de sensibilidad al no posponer un partido que se detuvo porque uno de sus protagonistas estuvo a punto de morir. Schmeichel también habló de ese tema.

“Nos dijeron que la opción era jugar ahora o al día siguiente con un estadio vacío al mediodía. Solo quería que el juego terminara. Quería ir a ver a Christian. Christian se había despertado y, Simon Kjaer y yo, pudimos hacer un FaceTime con él desde el túnel del estadio. Nos dijo que fuéramos a jugar, lo que definitivamente nos ayudó, pero se notaba que no éramos nosotros mismos, estábamos conmocionados. Podríamos haber ganado ese juego, pero no importó en lo absoluto”, afirmó el guardameta danés.

Finalmente, ese partido lo ganó el conjunto finlandés por la mínima. Pero a pesar del turbulento debut que esa selección danesa vivió, tuvieron una buena Eurocopa al llegar hasta las semifinales, instancia en la que fueron eliminados ante Inglaterra en un duelo plagado de polémica.