OFICIAL: Así quedó la fase de liga de la Champions League 2025-2026
El sorteo de la Champions League 2025-2026 se celebró en Mónaco y dejó confirmados todos los encuentros que se estarán realizando en la Fase de Liga.
Se celebró en Mónaco el sorteo de la Fase de Liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League, en donde se conoció por fin el destino de los 36 equipos en esta edición, considerando el innovador formato del sorteo y también del propio torneo que ahora no organiza a las escuadras en grupos como era tradición.
Este sorteo, resuelve ocho rivales entre local y visitante que tendrá cada equipo y al final de esta larga etapa pero emocionante, los ocho mejores conjuntos avanzan a una tradicional etapa de Cuartos de Final, Semifinal y Final, la cual está programada para que suceda el 30 de mayo en Hungría, aunque con una modificación que rompe con una tradición añeja.
Estos son todos los partidos de la Fase de Liga por equipo
Real Madrid
- vs Manchester City
- vs Liverpool
- vs Juventus
- vs Benfica
- vs Marsella
- vs Olympiacos
- vs Mónaco
- vs Kairat Almaty
Barcelona
- vs PSG
- vs Chelsea
- vs Eintracht Frankfurt
- vs Brujas
- vs Olympiacos
- vs Slavia Praha
- vs Copenhagen
- vs Newcastle
Atlético de Madrid
- vs Inter
- vs Liverpool
- vs Eintracht Frankfurt
- vs Arsenal
- vs Bodø/Glimt
- vs PSV
- vs Union SG
- vs Galatasaray
Athletic Club
- vs PSG
- vs Borussia Dortmund
- vs Arsenal
- vs Atalanta
- vs Sporting CP
- vs Slavia Praha
- vs Qarabağ
- vs Newcastle
Villarreal
- vs Manchester City
- vs Borussia Dortmund
- vs Juventus
- vs Leverkusen
- vs Ajax
- vs Tottenham
- vs Copenhagen
- vs Pafos
Manchester City
- vs Borussia Dortmund
- vs Real Madrid
- vs Leverkusen
- vs Villarreal
- vs Nápoles
- vs Bodø/Glimt
- vs Galatasaray
- vs Mónaco
Liverpool
- vs Real Madrid
- vs Inter
- vs Atlético de Madrid
- vs Eintracht Frankfurt
- vs PSV
- vs Marsella
- vs Qarabağ
- vs Galatasaray
Arsenal
- vs Bayern Múnich
- vs Inter
- vs Atlético de Madrid
- vs Brujas
- vs Olympiacos
- vs Slavia Praha
- vs Kairat Almaty
- vs Athletic Club
Chelsea
- vs Bayern Múnich
- vs Barcelona
- vs Benfica
- vs Atalanta
- vs Ajax
- vs Nápoles
- vs Pafos
- vs Qarabağ
Tottenham
- vs Borussia Dortmund
- vs PSG
- vs Villarreal
- vs Eintracht Frankfurt
- vs Slavia Praha
- vs Bodø/Glimt
- vs Copenhagen
- vs Mónaco
Newcastle
- vs Barcelona
- vs Benfica
- vs Leverkusen
- vs Athletic Club
- vs PSG
- vs Union SG
- vs Copenhagen
- vs Slavia Praha
Juventus
- vs Borussia Dortmund
- vs Real Madrid
- vs Benfica
- vs Villarreal
- vs Sporting CP
- vs Bodø/Glimt
- vs Pafos
- vs Mónaco
Inter
- vs Liverpool
- vs Borussia Dortmund
- vs Arsenal
- vs Atlético de Madrid
- vs Slavia Praha
- vs Ajax
- vs Kairat Almaty
- vs Union SG
Atalanta
- vs Chelsea
- vs PSG
- vs Brujas
- vs Eintracht Frankfurt
- vs Slavia Praha
- vs Marsella
- vs Athletic Club
- vs Union SG
Nápoles
- vs Chelsea
- vs Manchester City
- vs Eintracht Frankfurt
- vs Benfica
- vs Sporting CP
- vs PSV
- vs Qarabağ
- vs Copenhagen
Bayern Múnich
- vs Chelsea
- vs PSG
- vs Brujas
- vs Arsenal
- vs Sporting CP
- vs PSV
- vs Union SG
- vs Pafos
Borussia Dortmund
- vs Inter
- vs Manchester City
- vs Villarreal
- vs Juventus
- vs Bodø/Glimt
- vs Tottenham
- vs Athletic Club
- vs Copenhagen
Leverkusen
- vs PSG
- vs Manchester City
- vs Villarreal
- vs Benfica
- vs PSV
- vs Olympiacos
- vs Newcastle
- vs Copenhagen
Eintracht Frankfurt
- vs Liverpool
- vs Barcelona
- vs Atalanta
- vs Atlético de Madrid
- vs Tottenham
- vs Nápoles
- vs Galatasaray
- vs Qarabağ
PSG
- vs Bayern Múnich
- vs Barcelona
- vs Atalanta
- vs Leverkusen
- vs Tottenham
- vs Sporting CP
- vs Newcastle
- vs Athletic Club
Marsella
- vs Real Madrid
- vs Ajax
- vs Atalanta
- vs Eintracht Frankfurt
- vs Brujas
- vs Sporting CP
- vs Olympiacos
- vs Slavia Praha
Mónaco
- vs Real Madrid
- vs Manchester City
- vs Juventus
- vs Brujas
- vs Tottenham
- vs Bodø/Glimt
- vs Pafos
- vs Galatasaray
Benfica
- vs Real Madrid
- vs Chelsea
- vs Leverkusen
- vs Juventus
- vs Nápoles
- vs Ajax
- vs Qarabağ
- vs Newcastle
Sporting CP
- vs PSG
- vs Bayern Múnich
- vs Brujas
- vs Juventus
- vs Marsella
- vs Nápoles
- vs Kairat Almaty
- vs Athletic Club
Ajax
- vs Inter
- vs Chelsea
- vs Benfica
- vs Villarreal
- vs Olympiacos
- vs Marsella
- vs Galatasaray
- vs Qarabağ
PSV
- vs Liverpool
- vs Bayern Múnich
- vs Atlético de Madrid
- vs Leverkusen
- vs Nápoles
- vs Olympiacos
- vs Union SG
- vs Newcastle
Brujas
- vs Barcelona
- vs Bayern Múnich
- vs Arsenal
- vs Atalanta
- vs Marsella
- vs Sporting CP
- vs Mónaco
- vs Kairat Almaty
Union SG
- vs Atlético de Madrid
- vs Inter
- vs Atalanta
- vs Bayern Múnich
- vs PSV
- vs Newcastle
- vs Slavia Praha
- vs Copenhagen
Olympiacos
- vs Real Madrid
- vs Barcelona
- vs Leverkusen
- vs Arsenal
- vs PSV
- vs Ajax
- vs Pafos
- vs Kairat Almaty
Slavia Praha
- vs Barcelona
- vs Inter
- vs Arsenal
- vs Atalanta
- vs Bodø/Glimt
- vs Tottenham
- vs Athletic Club
- vs Pafos
Copenhagen
- vs Borussia Dortmund
- vs Barcelona
- vs Leverkusen
- vs Manchester City
- vs Tottenham
- vs Nápoles
- vs Newcastle
- vs Union SG
Bodø/Glimt
- vs Manchester City
- vs Borussia Dortmund
- vs Juventus
- vs Atlético de Madrid
- vs Tottenham
- vs Slavia Praha
- vs Mónaco
- vs Galatasaray
Pafos
- vs Chelsea
- vs Juventus
- vs Villarreal
- vs Bayern Múnich
- vs Olympiacos
- vs Slavia Praha
- vs Mónaco
- vs Galatasaray
Kairat Almaty
- vs Real Madrid
- vs Inter
- vs Arsenal
- vs Sporting CP
- vs Brujas
- vs Olympiacos
- vs Ajax
- vs Slavia Praha
Qarabağ
- vs Liverpool
- vs Benfica
- vs Ajax
- vs Eintracht Frankfurt
- vs Chelsea
- vs Slavia Praha
- vs Athletic Club
- vs Galatasaray
Galatasaray
- vs Manchester City
- vs Liverpool
- vs Atlético de Madrid
- vs Ajax
- vs Bodø/Glimt
- vs Eintracht Frankfurt
- vs Pafos
- vs Mónaco
¿Qué rivales tendrán los equipos mexicanos en la Champions League 2025?
El camino para el Copenhagen, que avanzó tras la etapa de playoffs se pronostica muy pesado y aunque al final son 11 contra 11, los rivales y la jerarquía depara un turbio futuro.
En el Copenhagen de Rodrigo Huescas se deben preparar para enfrentar en casa al Dortmund, Leverkusen, Nápoli y Kairat Almaty.
De gira se verán las caras contra el Barcelona, Villarreal, Tottenham y Qarabag.
Para el portero Alex Padilla el panorama también es altamente difícil, pues enfrente tendrán en su casa a Paris, Arsenal, Sporting y Qarabag.
De gira se medirán contra el Dortmund, Atalanta, Slavia Praha y Newcastle
