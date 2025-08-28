deportes
OFICIAL: Así quedó la fase de liga de la Champions League 2025-2026

El sorteo de la Champions League 2025-2026 se celebró en Mónaco y dejó confirmados todos los encuentros que se estarán realizando en la Fase de Liga.

sorteo champions league 2025-2026.jpg
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Champions League
Compartir

Se celebró en Mónaco el sorteo de la Fase de Liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League, en donde se conoció por fin el destino de los 36 equipos en esta edición, considerando el innovador formato del sorteo y también del propio torneo que ahora no organiza a las escuadras en grupos como era tradición.

Este sorteo, resuelve ocho rivales entre local y visitante que tendrá cada equipo y al final de esta larga etapa pero emocionante, los ocho mejores conjuntos avanzan a una tradicional etapa de Cuartos de Final, Semifinal y Final, la cual está programada para que suceda el 30 de mayo en Hungría, aunque con una modificación que rompe con una tradición añeja.

Estos son todos los partidos de la Fase de Liga por equipo

Real Madrid

  • vs Manchester City
  • vs Liverpool
  • vs Juventus
  • vs Benfica
  • vs Marsella
  • vs Olympiacos
  • vs Mónaco
  • vs Kairat Almaty

Barcelona

  • vs PSG
  • vs Chelsea
  • vs Eintracht Frankfurt
  • vs Brujas
  • vs Olympiacos
  • vs Slavia Praha
  • vs Copenhagen
  • vs Newcastle

Atlético de Madrid

  • vs Inter
  • vs Liverpool
  • vs Eintracht Frankfurt
  • vs Arsenal
  • vs Bodø/Glimt
  • vs PSV
  • vs Union SG
  • vs Galatasaray

Athletic Club

  • vs PSG
  • vs Borussia Dortmund
  • vs Arsenal
  • vs Atalanta
  • vs Sporting CP
  • vs Slavia Praha
  • vs Qarabağ
  • vs Newcastle

Villarreal

  • vs Manchester City
  • vs Borussia Dortmund
  • vs Juventus
  • vs Leverkusen
  • vs Ajax
  • vs Tottenham
  • vs Copenhagen
  • vs Pafos

Manchester City

  • vs Borussia Dortmund
  • vs Real Madrid
  • vs Leverkusen
  • vs Villarreal
  • vs Nápoles
  • vs Bodø/Glimt
  • vs Galatasaray
  • vs Mónaco

Liverpool

  • vs Real Madrid
  • vs Inter
  • vs Atlético de Madrid
  • vs Eintracht Frankfurt
  • vs PSV
  • vs Marsella
  • vs Qarabağ
  • vs Galatasaray

Arsenal

  • vs Bayern Múnich
  • vs Inter
  • vs Atlético de Madrid
  • vs Brujas
  • vs Olympiacos
  • vs Slavia Praha
  • vs Kairat Almaty
  • vs Athletic Club

Chelsea

  • vs Bayern Múnich
  • vs Barcelona
  • vs Benfica
  • vs Atalanta
  • vs Ajax
  • vs Nápoles
  • vs Pafos
  • vs Qarabağ

Tottenham

  • vs Borussia Dortmund
  • vs PSG
  • vs Villarreal
  • vs Eintracht Frankfurt
  • vs Slavia Praha
  • vs Bodø/Glimt
  • vs Copenhagen
  • vs Mónaco

Newcastle

  • vs Barcelona
  • vs Benfica
  • vs Leverkusen
  • vs Athletic Club
  • vs PSG
  • vs Union SG
  • vs Copenhagen
  • vs Slavia Praha

Juventus

  • vs Borussia Dortmund
  • vs Real Madrid
  • vs Benfica
  • vs Villarreal
  • vs Sporting CP
  • vs Bodø/Glimt
  • vs Pafos
  • vs Mónaco

Inter

  • vs Liverpool
  • vs Borussia Dortmund
  • vs Arsenal
  • vs Atlético de Madrid
  • vs Slavia Praha
  • vs Ajax
  • vs Kairat Almaty
  • vs Union SG

Atalanta

  • vs Chelsea
  • vs PSG
  • vs Brujas
  • vs Eintracht Frankfurt
  • vs Slavia Praha
  • vs Marsella
  • vs Athletic Club
  • vs Union SG

Nápoles

  • vs Chelsea
  • vs Manchester City
  • vs Eintracht Frankfurt
  • vs Benfica
  • vs Sporting CP
  • vs PSV
  • vs Qarabağ
  • vs Copenhagen

Bayern Múnich

  • vs Chelsea
  • vs PSG
  • vs Brujas
  • vs Arsenal
  • vs Sporting CP
  • vs PSV
  • vs Union SG
  • vs Pafos

Borussia Dortmund

  • vs Inter
  • vs Manchester City
  • vs Villarreal
  • vs Juventus
  • vs Bodø/Glimt
  • vs Tottenham
  • vs Athletic Club
  • vs Copenhagen

Leverkusen

  • vs PSG
  • vs Manchester City
  • vs Villarreal
  • vs Benfica
  • vs PSV
  • vs Olympiacos
  • vs Newcastle
  • vs Copenhagen

Eintracht Frankfurt

  • vs Liverpool
  • vs Barcelona
  • vs Atalanta
  • vs Atlético de Madrid
  • vs Tottenham
  • vs Nápoles
  • vs Galatasaray
  • vs Qarabağ

PSG

  • vs Bayern Múnich
  • vs Barcelona
  • vs Atalanta
  • vs Leverkusen
  • vs Tottenham
  • vs Sporting CP
  • vs Newcastle
  • vs Athletic Club

Marsella

  • vs Real Madrid
  • vs Ajax
  • vs Atalanta
  • vs Eintracht Frankfurt
  • vs Brujas
  • vs Sporting CP
  • vs Olympiacos
  • vs Slavia Praha

Mónaco

  • vs Real Madrid
  • vs Manchester City
  • vs Juventus
  • vs Brujas
  • vs Tottenham
  • vs Bodø/Glimt
  • vs Pafos
  • vs Galatasaray

Benfica

  • vs Real Madrid
  • vs Chelsea
  • vs Leverkusen
  • vs Juventus
  • vs Nápoles
  • vs Ajax
  • vs Qarabağ
  • vs Newcastle

Sporting CP

  • vs PSG
  • vs Bayern Múnich
  • vs Brujas
  • vs Juventus
  • vs Marsella
  • vs Nápoles
  • vs Kairat Almaty
  • vs Athletic Club

Ajax

  • vs Inter
  • vs Chelsea
  • vs Benfica
  • vs Villarreal
  • vs Olympiacos
  • vs Marsella
  • vs Galatasaray
  • vs Qarabağ

PSV

  • vs Liverpool
  • vs Bayern Múnich
  • vs Atlético de Madrid
  • vs Leverkusen
  • vs Nápoles
  • vs Olympiacos
  • vs Union SG
  • vs Newcastle

Brujas

  • vs Barcelona
  • vs Bayern Múnich
  • vs Arsenal
  • vs Atalanta
  • vs Marsella
  • vs Sporting CP
  • vs Mónaco
  • vs Kairat Almaty

Union SG

  • vs Atlético de Madrid
  • vs Inter
  • vs Atalanta
  • vs Bayern Múnich
  • vs PSV
  • vs Newcastle
  • vs Slavia Praha
  • vs Copenhagen

Olympiacos

  • vs Real Madrid
  • vs Barcelona
  • vs Leverkusen
  • vs Arsenal
  • vs PSV
  • vs Ajax
  • vs Pafos
  • vs Kairat Almaty

Slavia Praha

  • vs Barcelona
  • vs Inter
  • vs Arsenal
  • vs Atalanta
  • vs Bodø/Glimt
  • vs Tottenham
  • vs Athletic Club
  • vs Pafos

Copenhagen

  • vs Borussia Dortmund
  • vs Barcelona
  • vs Leverkusen
  • vs Manchester City
  • vs Tottenham
  • vs Nápoles
  • vs Newcastle
  • vs Union SG

Bodø/Glimt

  • vs Manchester City
  • vs Borussia Dortmund
  • vs Juventus
  • vs Atlético de Madrid
  • vs Tottenham
  • vs Slavia Praha
  • vs Mónaco
  • vs Galatasaray

Pafos

  • vs Chelsea
  • vs Juventus
  • vs Villarreal
  • vs Bayern Múnich
  • vs Olympiacos
  • vs Slavia Praha
  • vs Mónaco
  • vs Galatasaray

Kairat Almaty

  • vs Real Madrid
  • vs Inter
  • vs Arsenal
  • vs Sporting CP
  • vs Brujas
  • vs Olympiacos
  • vs Ajax
  • vs Slavia Praha

Qarabağ

  • vs Liverpool
  • vs Benfica
  • vs Ajax
  • vs Eintracht Frankfurt
  • vs Chelsea
  • vs Slavia Praha
  • vs Athletic Club
  • vs Galatasaray

Galatasaray

  • vs Manchester City
  • vs Liverpool
  • vs Atlético de Madrid
  • vs Ajax
  • vs Bodø/Glimt
  • vs Eintracht Frankfurt
  • vs Pafos
  • vs Mónaco

¿Qué rivales tendrán los equipos mexicanos en la Champions League 2025?

El camino para el Copenhagen, que avanzó tras la etapa de playoffs se pronostica muy pesado y aunque al final son 11 contra 11, los rivales y la jerarquía depara un turbio futuro.

En el Copenhagen de Rodrigo Huescas se deben preparar para enfrentar en casa al Dortmund, Leverkusen, Nápoli y Kairat Almaty.

De gira se verán las caras contra el Barcelona, Villarreal, Tottenham y Qarabag.

Para el portero Alex Padilla el panorama también es altamente difícil, pues enfrente tendrán en su casa a Paris, Arsenal, Sporting y Qarabag.

De gira se medirán contra el Dortmund, Atalanta, Slavia Praha y Newcastle

