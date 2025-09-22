Se fue de Chivas como estrella, vale 3 millones y hoy está fracasando en su nuevo equipo

Mateo Chávez se fue de Chivas en este mercado de verano al AZ Alkmaar para cumplir su sueño de jugar en Europa . El lateral izquierdo, que tiene un valor en el mercado de 3 millones de euros, inició con el pie derecho su primera temporada en Europa, pues marcó un gol y dio una asistencia. Sin embargo, el mexicano actualmente estaría fracasando en su nuevo equipo, ya que lleva un mes sin jugar.

Chávez se incorporó al equipo de Países Bajos después de ganar la Copa Oro 2025 con la Selección Mexicana . El futbolista de 21 años debutó a mediados de julio en un partido amistoso ante el Gent de Bélgica, en el que contribuyó en la victoria de su club con un gol.

@mateo.chaveez Mateo Chávez suma más de un mes sin jugar en el AZ Alkmaar, después de irse de Chivas como estrella

Chávez hizo su debut oficial en la Eredivisie el 10 de agosto contra el Groningen, después de ingresar de cambio al minuto 77. Al lateral izquierdo solo le bastaron 10 minutos en el terreno de juego para hacer la diferencia, pues dio una asistencia para que el AZ Alkmaar se llevara su primer triunfo de la temporada al golear a su rival 4.1.

La falta de oportunidades de Mateo Chávez en su nuevo equipo

Mateo Chávez disputó su último partido de Eredivisie el 17 de agosto ante Volendam, luego de que ingresara de cambio por su compañero Mees de Wilt. El mexicano, desde entonces, no ha visto minutos en 3 partidos consecutivos de la liga: contra NAC, Heracles y Feyenoord.

Chávez, pese a la falta de minutos, fue convocado por Javier Aguirre para la Fecha FIFA de septiembre. El lateral izquierdo no jugó el primer partido de la Selección Mexicana ante Japón, aunque sí fue contemplado para el duelo contra Corea del Sur, al saltar a la cancha como titular.

El equipo donde juega el mexicano marcha como quinto en la tabla de posiciones con 11 puntos, producto de 3 partidos ganados, 2 empatados y 0 derrotas. Con Mateo en la banca, AZ Alkmaar ha logrado 2 victorias y una igualada, la reciente ante Feyenoord, que marcha como líder.