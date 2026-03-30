Se fue de un equipo cuando contrataron a Messi y dice que el argentino “le quitó el puesto”

Mientras que en Mauritania los jugadores se peleaban por la playera de Lionel Messi, está claro que la grandeza del jugador argentino es inmensa. No obstante, recientemente se conoció que una ex estrella debió dejar el club cuando contrataron a Leo para el primer equipo debido a que el nacido en Argentina le “quitó el puesto”.

Ludovic Giuly dejó el Barcelona por Lionel Messi

En primera instancia, Ludovic Giuly dejó claro su simpatía por el Barcelona. “Gané títulos increíbles con el Barça y siempre que vuelvo soy feliz. Cada vez que juego un partido con ellos (equipo de Leyendas) es un sueño”, expresó el francés en diálogo con As. Pero no se olvidó de Leo Messi —el argentino que está pendiente a la pelea entre Argentina y Colombia—.

No obstante, reveló: “Me fui cuando llegó Messi porque ya veía cómo era y lo que hacía en los entrenamientos. Me cogió el puesto. Puedo decir con tranquilidad: ‘Messi me cogió el puesto’. No es malo, ¿no? No tengo problema con esto. Lo que ha hecho después y hasta dónde ha llegado me parece increíble”.

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¿Quién es Ludovic Giuly, el jugador que perdió el puesto con Lionel Messi?

Nacido en Lyon, Francia, el 10 de julio de 1976, Ludovic Giuly se formó como futbolista en su país natal y jugó al futbol entre 1994 y 2017. Uno de los momentos más recordados de su carrera se dio en 2004, cuando el Barcelona compró su ficha al Mónaco en 8.5 millones de euros, según reportes de Transfermarkt. Pasó 3 años en esa institución hasta que se fue a Roma.

🔵🔴🗣️ | Ludovic Giuly (Former Barcelona player):



“I left because when Messi arrived, I saw what he was like and what he did in training, no big deal, that's life. He took my spot. I can say calmly…Messi took my spot. I have no problem with that. What he's done since then and… pic.twitter.com/CvUYbisPRE — Ayuba | Football News (@ayubafootball) March 30, 2026

El extremo derecho que hoy tiene 49 años jugó 125 partidos con la playera blaugrana, en los que marcó 67 goles, aportó 13 asistencias y fue expulsado en 2 ocasiones. Además, Giuly ganó 2 veces La Liga, 2 veces la Supercopa de España y fue parte del plantel campeón de la UEFA Champions League 2005/06.

El formado en Lyon jugó en varios equipos tras salir del Barcelona. Pues Giuly pasó por Roma, PSG, Mónaco, FC Lorient, MDA Chasselay (otro de los equipos donde se formó) y el AS Monaco C (donde se retiró en 2017). El delantero destacado por su velocidad hoy juega en el equipo de Leyendas del Barça, lugar de donde se fue por “culpa” de la llegada de Messi.

