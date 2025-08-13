Se fue de Santos Laguna por una fortuna, jugó poco en Europa y se marcha a un equipo de Segunda

Stephano Carrillo jugará en la Segunda División de Países Bajos con el FC Dordrecht, el filial del Feyenoord, equipo al que emigró después de pasar por las Fuerzas Básicas del Santos Laguna. El jugador de 19 años se fue vendido por una fortuna de 3.5 millones de dólares (más de 65 millones de pesos) al viejo continente, donde jugó poco y no mostró su mejor rendimiento. Conoce al equipo de la LIGA BBVA MX al que fue ofrecido el delantero .

El mexicano ya fue presentado con su nuevo equipo, con el que se espera sume minutos y tome experiencia para después volver al Feyenoord, club que lo fichó a principios de este 2025, pero no fue lo que esperaban. Lo anterior, ya que Carrillo solo disputó 3 partidos con el primer equipo y 6 con la Sub-21, categoría en la que marcó 2 goles. Por otro lado un jugador de la Selección Mexicana es expulsado por soltar un puñetazo .

Stephano Carrillo jugará en la Segunda División de los Países Bajos con el equipo filial del Feyenoord

Así fue la llegada del canterano de Santos Laguna al futbol de Europa

Stephano Carrillo se formó como jugador en Santos Laguna, pero no pudo debutar con el primer equipo ya que fue vendido al Feyenoord a inicios de este 2025. De acuerdo con medios de Países Bajos la transacción fue de 3.5 millones, quedándose el equipo de Róterdam con el 85 por ciento de sus derechos federativos, mientras que su club formador con el 15 %.

El delantero llegó al viejo continente luego de que Feyenoord vendiera a Santiago Gimenez al AC Milan, pues el objetivo del club era que el mexicano reemplazara a su compatriota. Sin embargo, su rendimiento no fue el esperado, por lo que la directiva decidió mandarlo a su equipo filial.

¿Cuál es el valor en el mercado de Stephano Carrillo, jugador que se marcha a un equipo de Segunda?

El valor en el mercado de Stephano Carrillo creció como la espuma luego de llegar al Feyenoord, pues según Transfermarkt, el precio del mexicano cuando estaba en Santos Laguna era de 1 millón de euros (más de 21.5 millones de pesos). Actualmente el delantero está tasado en 2.5 millones de euros (54.5 millones de pesos).