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Se pierden el Clásico Joven: lesionados y suspendidos para Cruz Azul vs América

Este sábado 12 de septiembre, Almada y Huiqui dirigirán su primer clásico, aunque con algunas bajas por bando

Se pierden el Clásico Joven: lesionados y suspendidos para Cruz Azul vs América
Se pierden el Clásico Joven: lesionados y suspendidos para Cruz Azul vs América|IA

Escrito por: José Alejandro | DR

El Clásico Joven está a la vuelta de la esquina, pues América y Cruz Azul se enfrentarán este sábado 12 de septiembre en el Estadio Azteca (ahora Banorte). Para este duelo, ambos clubes tienen varias bajas, tanto por suspendidos como por lesiones, como las 2 bajas de los jugadores que fueron considerados joyas y hoy no la pasan nada bien lejos de las canchas.

Lesionados y suspendidos del Cruz Azul

Joel Huiqui dirigirá su primer clásico como entrenador de la Máquina, aunque lo hará con 3 bajas importantes. La primera de ellas es la de Carlos Rotondi, quien no juega desde finales de julio debido a una lesión muscular y fascitis plantar.

Lesionados suspendidos Cruz Azul América
Amaury Morales y Mateo Levy son 2 de las bajas del Cruz Azul |@mate_levy y@ amauryy.morales

  • Amaury Morales: Sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un entrenamiento de pretemporada en la Noria. Se espera que el mediocampista esté fuera de las canchas entre 7 y 12 meses.
  • Mateo Levy: Fue intervenido quirúrgicamente  debido a una lesión meniscal en la rodilla derecha. 

TE PUEDE INTERESAR:

Huiqui podrá contar con equipo completo, a excepción de estos 3 jugadores por lesión, ya que no tiene jugadores suspendidos.

Lesionados y suspendidos del América

En los últimos días, América puso el acelerador para fichar a futbolistas antes del cierre de registros. Debido a ello, el cuadro dirigido por Guillermo Almada tiene 2 bajas considerables, no solo para el duelo contra Cruz Azul, sino para el resto del torneo.

  • Raúl "Pantera" Zúñiga: El delantero no entró en planes desde la llegada de Almada al banquillo azulcrema y hoy fue dado de baja para liberar una plaza de extranjero.
  • Ícaro da Conceição: El brasileño es un prospecto a futuro del conjunto azulcrema, por lo que este Apertura 2026 jugará con la Sub-21.

Cabe mencionar que Almada podrá contar con equipo completo. Incluso, podrá echar mano de Alejandro Zendejas y Luis Ángel Malagón, quienes están recuperados de sus respectivas lesiones.

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