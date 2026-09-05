Fueron grandes promesas de Cruz Azul y ahora viven un duro momento lejos de las canchas

En los últimos meses, la cantera de Cruz Azul ha dado buenos futbolistas, tal es el caso de Santiago Gimenez, quien ya debutó con el Porto, donde se reencontró con un viejo conocido. Asimismo 2 grandes promesas que ahora viven un duro momento lejos de las canchas, pues en 2024 fueron considerados joyas y hoy ni juegan

Amaury Morales y Mateo Levy son las joyas que estarán fuera de las canchas durante varios meses, debido a que sufrieron lesiones graves. El primero de ellos fue intervenido quirúrgicamente a principios de julio, mientras que el delantero recién fue operado y será baja del club durante el Apertura 2026.

Mateo Levy y Amaury Morales son las joyas que estarán fuera de las canchas durante varios meses, debido a que sufrieron lesiones graves.|@mate_levy y@amauryy.morales

Las lesiones de las grandes promesas de Cruz Azul

Amaury Morales sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un entrenamiento de pretemporada en la Noria. El hecho ocurrió a finales de junio de este año y fue intervenido quirúrgicamente a principios de julio. Se espera que el mediocampista esté fuera de las canchas entre 7 y 12 meses, por lo que se podría perder hasta el Clausura 2027.

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Mateo Levy fue intervenido quirúrgicamente recientemente debido a una lesión meniscal en la rodilla derecha. El delantero iniciará su proceso de rehabilitación bajo la supervisión del cuerpo médico del club. El tiempo de recuperación dependerá de su evolución, por lo que se desconoce cuándo podría volver a las canchas.

Los canteranos ya han tenido oportunidades de jugar con el primer equipo, incluso eran llamados a las diferentes categorías de la Selección Mexicana, pero su proceso se verá interrumpido debido a sus lesiones en las rodillas.

El próximo partido de Cruz Azul

La Máquina quiere volver a pitar en la jornada 7, cuando enfrente a Santos Laguna, club que no levanta en el reciente torneo. El partido se disputará el domingo 6 de septiembre a las 5 de la tarde en el Estadio Azteca (ahora Banorte).

