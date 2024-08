¿Se retira? La CRUDA declaración de Lebron James tras ganar el oro en París 2024

El Dream Team de los Estados Unidos volvió a colgarse la medalla de oro y demostró que no tienen rivales cuando de basquetbol se trata al arrasar con los anfitriones, Francia, en la final del torneo de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Los estadounidenses derrotaron a Francia por marcador de 98-87, un partido que dominaron ampliamente y que mantuvieron en línea a los anfitriones y aunque en la recta final los franceses respondieron, cuatro triples seguidos de Stephen Curry terminaron con las aspiraciones de colgarse el oro.

Ante la victoria de Estados Unidos, el basquetbolista LeBron James declaró que estos Juegos de Verano fueron sus últimos representando al país de las barras y las estrellas, debido a que su retiro de la duela está cerca de hacerse realidad.

James, se mostró feliz y nostálgico de su equipo formado para esta edición del certamen internacional y así lograr el quinto título olímpico seguido de Estados Unidos en Basquetbol y el número 17 en la historia dentro de la competencia mundial.

“Estoy viviendo un momento feliz, estoy muy contento, y lo vivo en un momento especial, desde la humildad, ya que pienso que todavía puedo seguir jugando al baloncesto, y jugarlo a un alto nivel, jugar con otros grandes jugadores, con un gran cuerpo técnico y luego salir a la cancha y representar a nuestro país”, dijo LeBron ante una multitud de periodistas en el Palacio Bercy.

Con esta presea, LeBron James llegó a cuatro en total como basquetbolista profesional, superando las dos medallas que consiguió Michael Jordan.

LEBRON NO ESTARÁ EN LOS ÁNGELES 2028

Respecto a su continuidad como basquetbolista de Estados Unidos para la edición de 2028, el Ala Pivot de los Ángeles Lakers comentó que no se ve dentro de cuatro años como basquetbolista activo.

“No, no me veo jugando en Los Ángeles, pero tampoco me veía jugando en París. Dentro de cuatro años ya no puedo verme jugando”, recalcó el basquetbolista estadounidense.