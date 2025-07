Se va con derrota; Dustin Poirier se retira de la UFC después de caer ante Max Holloway

El legendario peleador de la UFC, Dustin Poirier, se retiró de las Arter Marciales Mixtas luego de perder contra Max Holloway en el UFC 318 en el Smoothie King Center de Nueva Orleans por decisión unánime, “The Diamond” cierra así una carrera de casi 15 años en la UFC.

La estrella de Lafayette, Luisiana, debutó en la promotora en 2011 y tras 40 peleas en la UFC decidió dejar el deporte con un récord de 30-10, logrando vencer a grandes leyendas como Conor McGregor (dos veces), Justin Gaethje, Eddie Alvarez, Anthony Pettis y Max Holloway (dos veces), en 2019 consiguió el campeonato interino de peso ligero, además tiene el récord de más bonos por pelea de la noche de la marca empatado con Edson Barboza (10 veces).

“Max es un gran peleador, un competidor duro. Estando dentro del ojo del huracán, me pareció mucho más parejo… realmente pensé que estábamos 2‑2 entrando al quinto. Pensé que casi lo tenía. Él me lo dijo en el vestidor médico: ‘Oye, me tuviste’… cuando vi las tarjetas pensé: no puede ser. Fue más parejo que eso”, señaló Dustin.

Dustin Poirier se retira de la UFC

En la noche de la despedida de Poirier el hawaiano Holloway se llevó el triunfo por las tarjetas después de 5 asaltos por decisión unánime (49‑47, 49‑47, 48‑47), tomando revancha después de dos derrotas contra Poirier, en una de las rivalidades más grandes de la UFC.

“Solo estoy agradecido de haber podido vivir esta vida y este camino… gracias a la UFC por darme una plataforma para ayudar a mi familia. Estoy eternamente en deuda con los fans, la compañía… las MMA me enseñaron todo lo que sé. Solo estoy agradecido de haber caminado este camino. Quise demostrar que puedo competir y estar entre los mejores… me retiro porque quiero. Quería que fuera una guerra, una pelea a muerte”, señaló “The Diamond”.

