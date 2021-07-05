Las sedes olímpicas de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

La capital de Japón es la primera ciudad asiática en haber realizado anteriormente la mayor competición deportiva. Tokio, se convirtió en ser la primera ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos en Asia en 1964.

El Baloncesto 3x3 en los Juegos Olímpicos | El ABC de Tokyo 2020

Los icónicos estadios de ese año se reabrirán para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokyo 2020, habrá nuevos emplazamientos construidos específicamente diseñados para este evento.

En la edición de Tokyo 2020, el béisbol y el sóftbol regresan después de haber sido retirados de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, los nuevos deportes a destacar y que por primera vez serán disputados son la escalada, el kárate, el monopatín y el surf.

Te puede interesar: Gastronomía de Tokio: Comida típica, bebidas, dulces y postres

El vínculo del pasado olímpico con el del presente y el futuro en está edición se unen, los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 próximos a ser inaugurados el 23 de julio de 2021 tendrá dos zonas principales. La Zona de Patrimonio o Heritage Zone, área de los Juegos Olímpicos de 1964, se superpondrá con la nueva Zona de la Bahía de Tokio.

Ambas zonas forman el símbolo del infinito, esto otorga el nombre de Emoción Infinita al concepto y representa el compromiso, la pasión y la inspiración de los deportistas olímpicos y el potencial ilimitado de las nuevas generaciones. La Villa Olímpica es el corazón espiritual de los Juegos Olímpicos, esta se ubica en el punto de encuentro entre las dos zonas.

En el área central de los negocios de Tokio se ubica la Zona de Patrimonio, punto noroeste de la Villa Olímpica. Aquí están situados siete emplazamientos, la mayoría de ellos fueron utilizados en los Juegos Olímpicos de 1964.

Al sureste de la Villa Olímpica y con trece sedes se encuentra el área más grande, la Zona de la Bahía en Tokio. La mayoría de dichas sedes se encuentran en el distrito de Ariake, algunos estarán en Odaiba y las islas artificiales circundantes.

A lo largo de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, serán utilizadas cuarenta y dos sedes. Serán trescientos treinta y nueve eventos de treinta y tres deportes diferentes que cubrirán cincuenta disciplinas.

Te puede interesar: ¿Qué significan los Aros Olímpicos? | Tokyo 2020

La sede principal de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokyo 2020 será el Nuevo Estado Nacional, mejor conocido como Estadio Olímpico. Este recinto fue utilizado en los Juegos Olímpicos de 1964, en el mismo lugar se está reconstruyendo la Zona de Patrimonio.

Sedes Olímpicas

Estadio Olímpico, ceremonias de Apertura y de Clausura.

Gimnasio metropolitano de Tokio

Estadio Nacional de Yoyogi

Nippon Budokan

Jardín del Palacio Imperial

Foro Internacional de Tokio

Kokugikan Arena

Parque Ecuestre, Hipódromo

Musashino Forest Sport Plaza

Estadio de Tokio

Parque Musashinonomori

Ariake Arena

Centro de Gimnasia Ariake



Ariake Urban Sports Park

Parque de Tenis Ariake

Parque Marino Odaiba

Parque Shiokaze

Parque Deportivo Urbano Aomi

Estadio de Hockey Oi

Sea Forest Cross - Curso de Country

Sea Forest - Zona Acuática

Centro Kasai Canoe Slalom

Parque de Tiro con Arco Yumenoshima

Centro Acuático de Tokio

Centro Tatsumi de Waterpolo

Makuhari Messe

Playa de surf Tsurigasaki

Saitama Super Arena

Campo de tiro Asaka

Kasumigaseki Country Club

Puerto de Yates de Enoshima

Velódromo de Izu

Izu MTB Course



Circuito de Carreras Internacional de Fuji

Estadio de béisbol Fukushima Azuma

JR Fukushima Sta, Tohoku Shinkansen

Estadio de béisbol de Yokohama

Cúpula de Sapporo

Estadio de Miyagi

Estadio Ibaraki Kashima

Estadio Saitama

Estadio Internacional de Yokohama

Te puede interesar: Turismo en Tokyo | Parque Nacional Shinjuku Gyoen

A lo que respecta a la Villa Olímpica, la estación más cercana es la de Tsukishima, en el Metro de Tokio y el Metro de Toei. Por otra parte, el Centro Internacional de Exhibiciones de Tokio, IBC, MPC está situado en la estación de Kokusai tenjijo seimon en la línea de Yurikamome.