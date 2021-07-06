Las sedes olímpicas de los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020

La capital de Japón es la primera ciudad asiática en haber realizado anteriormente la mayor competición deportiva. Tokio, se convirtió en ser la primera ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos en Asia en 1964.

Todo lo que tienes que saber sobre el Ciclismo | El ABC de Tokyo 2020

Los icónicos estadios de ese año se reabrirán para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020, habrá nuevos emplazamientos construidos específicamente diseñados para este evento. En los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020 habrá veintidos deportes diferentes y serán celebrados en un total de veinte sedes.

El vínculo del pasado olímpico con el del presente y el futuro en está edición se unen, los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020 próximos a ser inaugurados el 24 de agosto de 2021 tendrá dos zonas principales. La Zona de Patrimonio o Heritage Zone, área de los Juegos Olímpicos de 1964, se superpondrá con la nueva Zona de la Bahía de Tokio.

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Ambas zonas forman el símbolo del infinito, esto otorga el nombre de Emoción Infinita al concepto y representa el compromiso, la pasión y la inspiración de los deportistas olímpicos y el potencial ilimitado de las nuevas generaciones. La Villa Olímpica es el corazón espiritual de los Juegos Olímpicos, esta se ubica en el punto de encuentro entre las dos zonas.

La sede principal de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokyo 2020 será el Nuevo Estadio Nacional, mejor conocido como Estadio Olímpico. La apertura y ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos se realizará en este recinto, la magia ocurrirá del 24 de agosto al día 5 de septiembre de 2021.

Ya casi es la hora... 🔜🇯🇵



Faltan 5⃣0⃣ días para los Juegos Paralímpicos. ✨



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Sedes Olímpicas

Estadio Olímpico. Ceremonias de Apertura y de Clausura.

Gimnasio Metropolitano de Tokio

Hipódromo

Musashino Forest Sport Plaza

Ariake Arena



Centro de Gimnasia Ariake

Estadio Nacional de Yoyogi

Nippon Budokan

Foro Internacional de Tokio



Parque de Tenis Ariake



Parque Marino Odaiba

Parque Deportivo Urbano Aomi

Sea Forest - Zona Acuática



Parque de Tiro con Arco Yumenoshima

Centro Acuático de Tokio

Makuhari Messe

Campo de tiro Asaka

Velódromo de Izu

Pista de Carreras Internacional de Fuji

Villa Paralímpica

Centro Internacional de Exhibiciones de Tokio, IBC, MPC

Deportes que forman parte del programa de competición:

Atletismo

Baloncesto en silla de ruedas

Boccia

Ciclismo

Esgrima en silla de ruedas

Fútbol

Goalball

Judo

Halterofilia

Hípica

Natación

Piragüismo

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Remo

Rugby en silla de ruedas

Tenis de mesa

Tenis en silla de ruedas

Tiro con arco

Tiro olímpico

Triatlón

Voleibol sentado

Bádminton

Taekwondo

El 7 de septiembre de 2013, la Asamblea General del Comité Olímpico Internacional designó a Tokio como sede de los Juegos Paralímpicos, que regresarán a la capital nipona cincuenta y seis años después. En aquella ocasión compitieron en nueve deportes trescientos setenta y ocho atletas con discapacidad, provenientes de veintiun países.

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En los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020, Someity, será la mascota paralímpica, es un personaje animado de color rosa inspirado en la flor de cerezo japonés, uno de los elementos más arraigados en la cultura tradicional del país. Tiene superpoderes y su nombre mezcla el término nipón Someiyoshino, una variedad de flor con la expresión inglesa so mighty, tan poderoso.