Las sedes olímpicas de los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020
Descubre las sedes olímpicas de los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020 donde se llevarán a cabo los diferentes deportes olímpicos.
La capital de Japón es la primera ciudad asiática en haber realizado anteriormente la mayor competición deportiva. Tokio, se convirtió en ser la primera ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos en Asia en 1964.
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Los icónicos estadios de ese año se reabrirán para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020, habrá nuevos emplazamientos construidos específicamente diseñados para este evento. En los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020 habrá veintidos deportes diferentes y serán celebrados en un total de veinte sedes.
El vínculo del pasado olímpico con el del presente y el futuro en está edición se unen, los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020 próximos a ser inaugurados el 24 de agosto de 2021 tendrá dos zonas principales. La Zona de Patrimonio o Heritage Zone, área de los Juegos Olímpicos de 1964, se superpondrá con la nueva Zona de la Bahía de Tokio.
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Ambas zonas forman el símbolo del infinito, esto otorga el nombre de Emoción Infinita al concepto y representa el compromiso, la pasión y la inspiración de los deportistas olímpicos y el potencial ilimitado de las nuevas generaciones. La Villa Olímpica es el corazón espiritual de los Juegos Olímpicos, esta se ubica en el punto de encuentro entre las dos zonas.
La sede principal de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokyo 2020 será el Nuevo Estadio Nacional, mejor conocido como Estadio Olímpico. La apertura y ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos se realizará en este recinto, la magia ocurrirá del 24 de agosto al día 5 de septiembre de 2021.
Ya casi es la hora... 🔜🇯🇵— #Tokio2020 en Español (@Tokyo2020es) July 5, 2021
Faltan 5⃣0⃣ días para los Juegos Paralímpicos. ✨
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Sedes Olímpicas
Estadio Olímpico. Ceremonias de Apertura y de Clausura.
Gimnasio Metropolitano de Tokio
Hipódromo
Musashino Forest Sport Plaza
Ariake Arena
Centro de Gimnasia Ariake
Estadio Nacional de Yoyogi
Nippon Budokan
Foro Internacional de Tokio
Parque de Tenis Ariake
Parque Marino Odaiba
Parque Deportivo Urbano Aomi
Sea Forest - Zona Acuática
Parque de Tiro con Arco Yumenoshima
Centro Acuático de Tokio
Makuhari Messe
Campo de tiro Asaka
Velódromo de Izu
Pista de Carreras Internacional de Fuji
Villa Paralímpica
Centro Internacional de Exhibiciones de Tokio, IBC, MPC
¡Faltan 5⃣0⃣ días para el comienzo de los Juegos Paralímpicos #Tokio2020! 🎆🇯🇵#Tokyo2020 #UnitedByEmotion pic.twitter.com/gKFCPJl5GH— #Tokio2020 en Español (@Tokyo2020es) July 5, 2021
Deportes que forman parte del programa de competición:
Atletismo
Baloncesto en silla de ruedas
Boccia
Ciclismo
Esgrima en silla de ruedas
Fútbol
Goalball
Judo
Halterofilia
Hípica
Natación
Piragüismo
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Remo
Rugby en silla de ruedas
Tenis de mesa
Tenis en silla de ruedas
Tiro con arco
Tiro olímpico
Triatlón
Voleibol sentado
Bádminton
Taekwondo
El 7 de septiembre de 2013, la Asamblea General del Comité Olímpico Internacional designó a Tokio como sede de los Juegos Paralímpicos, que regresarán a la capital nipona cincuenta y seis años después. En aquella ocasión compitieron en nueve deportes trescientos setenta y ocho atletas con discapacidad, provenientes de veintiun países.
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En los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020, Someity, será la mascota paralímpica, es un personaje animado de color rosa inspirado en la flor de cerezo japonés, uno de los elementos más arraigados en la cultura tradicional del país. Tiene superpoderes y su nombre mezcla el término nipón Someiyoshino, una variedad de flor con la expresión inglesa so mighty, tan poderoso.