Seis convocados a la selección son parte de la LIGA BBVA Expansión MX

La LIGA BBVA Expansión MX y los clubes que componen esta categoría se han distinguido por brindar oportunidad y proyección a diferentes jóvenes y promesas que hoy ya son una realidad. Para la actual convocatoria de la Selección Mexicana, que enfrentará a Chile, hay seis futbolistas que comenzaron su trayectoria en clubes de esta división.

Con más de 60 partidos entre 2016 y 2017, Mauro Laínez sumó amplia experiencia en los Mineros de Zacatecas, donde disputó tres torneos y en actualidad, además de ser llamado por la Selección Nacional, es indiscutible en el América e igualmente en Las Águilas. El nacido en Villahermosa buscará demostrar sus cualidades en este duelo ante “La Roja” para llenarle el ojo a Martino y pelear por un lugar con el combinado azteca en la eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Salvador Reyes, uno de los últimos refuerzos de los azulcremas, pasó el Torneo Clausura 2019 en las filas de Cimarrones de Sonora, donde ya demostraba su calidad.

Chivas, el que más aporta juveniles

Si se trata del trabajo en Fuerzas Básicas, hay que mencionar a Luis Olivas, que proyectó su carrera en la LIGA BBVA Expansión MX con el Tapatío, en la actualidad ya milita con Chivas y fue llamado a la Selección mayor para esta ocasión; el central zurdo de 21 años oriundo de Tepic, Nayarit, no desconoce lo que significa portar la verde, ya que ha tenido un proceso en representativos nacionales menores; su primer llamado le llegó en 2014, cuando tenía 14 años de edad e incluso fue parte del equipo azteca que disputó el Mundial Sub 17 de India 2017. Mientras que en el Apertura 2021 tuvo acción en 12 encuentros y rebasó los 1,000 minutos de juego. De igual forma con Chivas, Fernando Beltrán, un mediocampista y promesa del Rebaño, inició su carrera en la Sub 13 del Atlante, un cuadro protagonista en esta Liga.

Así como ellos, dos jugadores que obtuvieron la medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos, repiten presencia en Selección Nacional y comenzaron en esta categoría hace algunos años. Eduardo Aguirre, delantero actual de Santos Laguna, acumuló amplia experiencia en la Jaiba Brava y Sebastián Córdova, formado en el América, pero con un paso por Alebrijes de Oaxaca, durante el Torneo Apertura 2016.