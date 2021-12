¿Cómo, cuándo y dónde ver EN VIVO México vs Chile?

La Selección Azteca se mide ante Chile en un amistoso internacional este miércoles, con el cual cerrarán el año 2021, que ha sido de altibajos para el combinado que dirige Gerardo Martino. El enfoque está en este duelo y en lo que depara el 2022, año mundialista.

México agendó en la recta final del año un juego de preparación ante el equipo chileno, rivalidad que en los últimos años ha venido en ascenso por el enfrentamiento en Copa América del 2016 cuando los sudamericanos ganaron por un contundente 7-0.

AQUÍ PODRÁS VER EL JUEGO EN VIVO ENTRE MÉXICO Y CHILE

México frente a Chile, último duelo del 2021

Este miércoles 8 de diciembre, México se enfrentará en el moderno y nuevo estadio ubicado en Austin, Texas de nombre Q2 Stadium ante Chile, compromiso que podrás ver por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, desde las 8:45 PM con la narración de los mejores.

La escuadra azteca concluye el año con este juego en el que ha convocado a jugadores jóvenes y que lucen como promesas para el futuro cercano como el arquero Carlos Acevedo o el delantero Sebastián Córdova.

TE PODRÍA INTERESAR: JUGADOR DEL ARSENAL LLEGA A SELECCIÓN MEXICANA

Al no ser fecha FIFA, el entrenador Gerardo Martino debe echar mano de los jugadores que tiene en México y que no están en competencia actualmente, pues los europeos, no están orillados a ser prestados por sus respectivos equipos.

La sorpresa de la convocatoria de México

Destacó que desde hace unos días, se anunció el llamado de Marcelo Flores, jugador juvenil del Arsenal, que luce como un gran prospecto, de raíces mexicanas y que podría encontrar en estos tiempos, un proceso que lo lleve a Selección Mayor como un referente.

Martino aún no determina si lo usará o no, pero subrayó que al igual que otros futbolistas, es importante que ya cumplan con un llamado y con la experiencia del grupo.

Además, se aproxima el cierre de ciclos de determinados jugadores que son ya veteranos, motivo por el cual preparar a los nuevos jugadores es una tarea que debe de realizar.