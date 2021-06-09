La Copa Oro de la Selección Azteca en 2019 ¡Revívelo en FOTOS!

Checa esta galería con las mejores fotos del triunfo de la Selección Azteca en la Copa Oro 2019. Fue el primer torneo oficial Gerardo “Tata” Martino y México derrotó 1-0 a Estados Unidos, con gol de Jonathan Dos Santos en la última parte del partido.

Fotos de la Selección Azteca en Copa Oro 2019

Esta fue la Copa Oro número 11 para la Selección Mexicana y son el país con más torneos ganados en esta competición de CONCACAF. Disfruta las mejores fotos de este momento. ¿Qué sucederá este 2021? Estados Unidos ya ganó la Nations League, previo a la Copa Oro.

