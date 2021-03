Efraín Álvarez añora jugar en la Liga MX

Efraín Álvarez está fascinado con la calidad del futbol mexicano y sueña con, algún día, jugar en la competencia que siguió desde niño por televisión, la Liga MX.

“Si se da la oportunidad (de jugar en la Liga MX), lo veremos. Para un futbolista en donde nos den trabajo y nos convenga, es bueno. Yo sí quiero jugar en México, desde niño crecí viendo la liga y quiero intentarlo, así como también quiero ir a Europa”, declaró en entrevista para TV Azteca Deportes.

El talentoso mediocampista de 18 años, Efraín Álvarez, se ha sentido cautivado por la calidad humana que, desde su punto de vista, tienen todos los jugadores de México, aunado a la admiración que siente por una gran parte de la plantilla. Entre ellos mencionó a Javier Hernández, Hirving Lozano, ‘Tecatito’ Corona, Héctor Herrera, Andrés Guardado, Guillermo Ochoa, Giovani Dos Santos, y ‘Jona’ Dos Santos.

“Todos sin excepción son muy buenas personas. Es un sueño que nunca piensas que vas a jugar con ellos especialmente en la selección”, detalló el compañero de equipo de ‘Jona’ y el ‘Chicharito’.

De cualquier forma, Álvarez no se siente presionado por tomar una decisión definitiva sobre la selección a la que representará. Aún jugando en los dos duelos de esta Fecha FIFA, podría después acudir a un llamado estadounidense, pues estos son partidos amistosos.

“Mis papás no me ponen presión de nada, ni tocan el tema conmigo, pero cuando me aconsejan siempre me apoyan y me dicen que haga lo que quiera, que haga lo que me haga sentir cómodo”, sostuvo el californiano.

Aprueba la fusión de la Liga MX y la MLS

Efraín Álvarez considera que tanto la Liga BBVA MX como la Major League Soccer tienen cualidades para ostentar, y al mismo tiempo aprender. Por ello, aprueba la fusión entre ambas competencias, de la que tanto se ha hablado en los últimos días.

“Yo pienso que le vendría bien a las dos ligas que se junten, para que haya más competición. Porque a veces si miras la de México hay tres equipos que siempre llegan a la final, y la MLS igual, y esto va a hacer que crezcan las dos selecciones y va a ayudar mucho”, opinó el atacante.

Esta posibilidad permitiría a los jugadores locales aprender de las experimentadas estrellas que suele fichar el balompié de Estados Unidos, como en su momento lo consiguió Álvarez con Zlatan Ibrahimovic, quien llegó a elogiar al mexicano.

“Cuando vino Ibra, él me enseñó mucho de cómo trabaja todos los días, cómo se cuida, cómo es con la gente, y la verdad me enseñó mucho”, recordó Efraín Álvarez.