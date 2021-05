El regreso de Raúl Jiménez a las canchas está muy cerca

Han sido meses dolorosos para Raúl Jiménez y su familia. En el mejor momento de su carrera, el delantero del Wolverhampton sufrió una fractura de cráneo por un choque de cabezas con David Luiz en aquel partido ante el Arsenal.

El canterano del América tuvo que se trasladado de urgencias a un hospital de Londres en donde se confirmó la gravedad de la lesión, e inmediatamente ingresó al quirófano para ser intervenido.

Sin mucha información sobre su estado de salud, su pareja Daniela Basso, viajó a la capital inglesa junto con su hija de seis meses. Afortunadamente horas después recibió la noticia de que Raúl había salido bien de la operación y que comenzaría su proceso de rehabilitación.

El artillero siempre tuvo certeza de que su regreso a las canchas llegaría, a pesar de que los pronósticos siempre fueron reservados, y los antecedentes sobre este tipo de lesión, nada alentadores. Sin embargo, desde Inglaterra se ha sabido que este martes el futbolista acudió a una nueva revisión médica, de la cual salió con excelentes noticias para su equipo y la Selección Azteca.

Raúl Jiménez podría volver a pisar un campo e futbol en la última jornada de la liga inglesa, en un partido en donde el Wolverhampton enfrentará al Manchester United. Esto no garantiza que el mexicano obtenga minutos, pero por lo menos podría sentir lo que es estar en un duelo nuevamente, aunque sea en la banca.

Raúl Jiménez prepara sus maletas para ir a Selección Mexicana

Gerardo Martino mandó un mensaje claro al convocar a Raúl Jiménez. Quiere al delantero en su equipo en cuanto le den luz verde para volver a las canchas.

El argentino ha solicitado la presencia del futbolista para los partidos del Final Four de la Nations League, por lo menos en la prelista. Sin embargo, es importante acotar que eso no asegura su llamado, y el Wolverhampton ha indicado que mientras no juegue con ellos, no piensa prestarlo para que tenga actividad en otro equipo.