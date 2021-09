DT de Costa Rica “Ser gigante entre enanos no creo que valga la pena”

Luis Fernando Suárez, técnico de la Selección de Costa Rica, el próximo rival de la Selección Mexicana en las eliminatorias mundialistas, afirmó que la competencia por los boletos a Qatar 2022 será mucho más pareja de lo que se espera.

En entrevista exclusiva con Azteca Deportes, el estratega de los Ticos habló de lo que antes representaba que México fuera el “gigante de la Concacaf”, pero que ahora es otro panorama.

“Es necesario resaltar lo que han hecho los demás. Ser un gigante entre enanos creo que no valga la pena. De pronto México lo hizo durante muchísimo tiempo, pero hoy la competencia es mucho mayor, y sigue teniendo vigencia. Hay que valorar mucho más la evolución que han tenido los demás países”.

También, Suárez señaló que los resultados de este primer juego del Octagonal Final reflejan lo competido que será el resto de los encuentros y que seguirán las sorpresas.

“Van a ser unas eliminatorias, en los que hasta el final no se va a saber quiénes son los posibles clasificados. Hay unos que entran como favoritos, pero no como la gente dice, que México y Estados Unidos están clasificados, en este primer partido fue un fiel reflejo de que esto no va a ser tan fácil”.

Así que será una gran prueba cuando se midan este domingo, en el segundo duelo de esta Fecha FIFA. La Selección Azteca viene de derrotar de última hora a Jamaica, mientras Costa Rica sacó un empate sin goles de la visita a Panamá. Y Suárez ya prepara a los suyos para lo que enfrentarán.

Su análisis de la selección mexicana

“México es un equipo que con cualquier alineación tiene muy buena posición, genera mucho en el ataque, tiene muy buena presión, por los costados es rápido, constante y peligroso. Me parece que por esa razón, ha tenido la vigencia en Concacaf tan grande, siempre va a ser un rival muy complicado”.

El técnico colombiano, no se distrae por las ausencias que tiene el equipo mexicano. Además, explicó si será un factor que Gerardo “El Tata” Martino no viaje con el grupo por los problema de salud.

“Hay un cuerpo técnico mucho más grande, la tarea del entrenador ya es como un facilitador, los asistentes tienen la misma idea y te pueden aplicar lo que se quiera en el campo aún sin estar. No creo que sea una desventaja para ellos”.

En otros temas, el estratega de los ticos no quiso meterse en polémicas y señaló que tanto Keylor Navas, como Guillermo Ochoa, son dos extraordinarios porteros que han puesto en alto a Latinoamérica.

Finalmente, Suárez detalló cuáles son los puntos clave para este segundo compromiso de las eliminatorias mundialistas.

“Lo más importante es en la tenencia de la pelota. México es el mejor en ese rubro y tiene jugadores que lo hacen muy bien. En el medio campo es donde se gana el juego. Tenemos que ser agresivos para quitarles el balón y después elaborar el juego, diferente a lo que hicimos contra Panamá”.

