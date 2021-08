Funes Mori anhela jugar con el Chicharito

El delantero mexicano de Rayados de Monterrey, Rogelio Funes Mori admitió que siente una profunda admiración por el Chicharito Hernández (máximo anotador en la historia de la selección mexicana), por lo que espera pronto poder jugar con él.

“Es un histórico de este país porque se lo ha ganado a base de goles, a base de mucho sacrificio, de muchas cosas, entonces obviamente a nivel deportivo me encantaría jugar con él porque es el máximo goleador de la Selección Mexicana y aprender de él, de estar con él, es el que más goles ha hecho y es un ícono de la selección azteca”, comentó para la cadena norteamericana ESPN.

Funes Mori quedó encantado con su primera experiencia en la selección mexicana

Rogelio Funes Mori vivió con mucha emoción su primer torneo disputado con la selección mexicana, y aunque en lo colectivo no se obtuvo el resultado deseado, el argentino de nacimiento calificó de buena manera su rendimiento durante la Copa Oro 2021.

“Me tocó vivir esta primera experiencia, fui con la idea de disfrutar mucho, mis compañeros me trataron muy bien, el cuerpo técnico me trató muy bien y creo que hicimos una gran Copa, lastimosamente no pudimos ganarla, así es el futbol, a veces ganas, a veces pierdes, pero siempre hay una nueva oportunidad para poder seguir mejorando”, agregó.

Funes Mori considera factible llegar al quinto partido

Por último, el ya máximo anotador en la historia de Rayados de Monterrey externó su opinión respecto a la posibilidad de que México por fin alcance el quinto partido en la Copa Mundial de Catar 2022.

“Sabemos que se vienen las eliminatorias, se viene un Mundial por delante y obviamente quiero estar, todo va a depender de mí y de cómo siga yo deportivamente. La verdad que me gustó mucho estar en la selección, veo mucho talento, jugadores con mucho potencial y siento que si nos la creemos podemos llegar a ese quinto partido y más lejos”, sentenció.