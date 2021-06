Gerardo Martino sale a la defensa de sus delanteros

El entrenador argentino Gerardo Martino indicó en una reciente rueda de prensa, su descontento con los señalamientos en los que se plantea que la Selección Mexicana no tiene un delantero “nueve”.

Desde hace semanas, ha estado en la conversación, el atacante que debiera tomar la posición de centro delantero, y en últimas horas ha trascendido que Rogelio Funes Mori inclusive sería convocado.

El “Tata” Martino, respondió en conferencia sobre algunas de estas versiones, argumentando que tiene a dos delanteros que ocupan esa posición y que además tienen todas las características y capacidades para hacerse cargo de la encomienda al ataque.

“Me parece que es una falta de respeto decir que no tenemos nueve”, adelantó el entrenador Gerardo Martino en una rueda de prensa que levantó la atención, pues Martino no había sido tan tajante en una de sus respuestas, aunque aclaró que ninguna pregunta le causa molestia.

“Tenemos acá a dos nueve, uno es Pulido y otro es Henry Martín, luego la evaluación que ustedes hacen de los futbolistas citados depende exclusivamente de ustedes”, comentó el sudamericano sacando así el pecho por sus jugadores.

Subrayó que no tiene habilitados a jugadores al ataque que no tengan la posición de centro delantero y agregó que “posicionalmente no juegan en otro lugar, que no sea el de centro delantero y cualquiera de ellos dos, en su equipo y en la selección, lo hacen en ese lugar”.

Los jugadores que son ligados al ataque de la Selección Mexicana

En estos momentos, se ha especulado que podrían incluirse a Javier Hernández o Rogelio Funes Mori, más allá de que en la posición están Henry Martín y Alan Pulido.

De forma remota se ha señalado a Carlos Vela, aunque esa opción sería más complicada. Uno de los temas que pone en aprietos este proceso, es que Jaime Lozano tendrá una lista para los Juegos Olímpicos y Martino una para la Copa Oro.

“En el momento que corresponda se lo anunciaremos a los futbolistas, y en el momento que corresponda, Jaime dará la lista y yo daré la mía”, dijo al respecto el argentino que tendrá el domingo un duelo frente a Estados Unidos por el título de la Nations League.