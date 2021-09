Gerardo “Tata” Martino en eliminatorias

Hoy inicia el camino de la Selección Azteca rumbo al Mundial de Catar. Vamos a recordar el desempeño del estratega argentino, Gerardo “Tata” Martino, en las eliminatorias.

No es la primera vez que Martino asume esta responsabilidad, ya que lo hizo en un par de ocasiones en las eliminatorias de la Conmebol, en el banquillo de Paraguay y la Selección de su país.

El camino a Sudáfrica

Esta será la tercera eliminatoria mundialista del “Tata”, con Paraguay en 2007 para asistir al Mundial de Sudáfrica 2010 y en 2015 para ir a Rusia 2018 con la Albiceleste. Al frente de los Guaraníes clasificó a Sudáfrica 2010 en la tercera posición con un total de 33 puntos que fueron producto de diez victorias, tres empates y cinco derrotas.

Su paso por Argentina

Aunque con el seleccionado de su país no le fue tan bien, después de las primeras seis jornadas estaba ubicado en el tercer lugar con 11 unidades de 18 posibles y la presión lo llevo a presentar su renuncia. Su balance total con la selección Argentina terminó siendo de 13 ganados, cinco empates y seis descalabros.

El sueño de Qatar 2022

Ahora con la Selección Mexicana ya se prepara para dar inicio a la eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022. El estratega argentino dirigirá su primer clasificatoria en la zona y buscará salir de la crisis ante Jamaica, Costa Rica y Panamá.

Previo al duelo ante Jamaica, su primer rival en el octagonal final, Gerardo Martino lamentó que no pueda contar con Raúl Jiménez debido a las restricciones de Inglaterra con los futbolistas de la Premier League por el Covid-19.

“La importancia de Raúl no hace falta restarla. Es vital para nosotros contar con él, después de la lesión importante que tuvo hace mucho tiempo que no viene con nosotros. Estuvimos en permanente contacto con él y había mucho deseo de su parte por estar en el inicio de la Eliminatoria; la FMF continua con los pasos a seguir y nosotros esperaremos. No tengo una postura sobre cuántas son sus posibilidades de venir, pero siempre las expectativas las tenemos”, comentó Gerardo Martino.

Todos alentamos a la selección

Hoy disfruta del partido entre México y Jamaica en las eliminatorias de la Concacaf. Comienza el camino de la Selección Azteca rumbo a Catar y lo vivirás aquí en Azteca Deportes.