Giovani Dos Santos y sus equipos: Del Barcelona al América | FOTOS

En esta galería, te mostramos todos los clubes en los que Giovani Dos Santos ha militado desde que comenzó su carrera profesional en 2006. En 15 años, Gio ha pasado por 9 equipos en varios países, ¿cuál será su próximo destino tras su aventura en el América?

Todos los equipos de Giovani Dos Santos

1. Barcelona: 2002-2008

Gio llegó a La Masía a los 13 años. En 2006 debutó con el primer equipo y se mantuvo con el club hasta 2008.

2. Tottenham Hotspur: 2008-2012

El mexicano perteneció a los Spurs durante cuatro años, pero gran parte estuvo en préstamo. Solo jugó 33 partidos y marcó 3 goles.

3. Ipswich Town: 2009

Durante la segunda parte de la temporada 2008-2009 jugó 8 partidos con este club de segunda división en Inglaterra.

4. Galatasaray: 2010

En enero de 2010 fue prestado al Galatasaray de Turquía. Jugó 18 partidos y no anotó goles.

5. Racing Santander: 2011

Su tercer préstamo con los Spurs, esta vez a España con el Racing, donde encontró más regularidad.

6. Mallorca: 2012-2013

Como agente libre llegó al Mallorca de España. Fue el máximo goleador del equipo, pero descendieron.

7. Villarreal: 2013-2015

Gio estuvo dos temporadas con el “Submarino Amarillo”. Acumuló 73 partidos y 17 goles.

8. LA Galaxy: 2015-2018

Fue jugador franquicia del equipo de la MLS durante cuatro temporadas. Es el club donde más partidos jugó con 88 duelos.

9. América: 2019-2021

Dos años y cuatro torneos en el equipo donde jugó su papá. Giovani no logró consolidarse y se anunció su salida este 2021.