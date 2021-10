Exclusiva con Johan Vásquez: “Ansioso por debutar en Italia”

Johan Vásquez ha tenido semanas de adaptación a su nuevo estilo de vida en Italia. Fichado en el verano por el Genoa de la Serie , el central mexicano todavía no ha podido debutar con los rojiazules pues se ha quedado en el banquillo esperando la oportunidad. Está tomando clases de italiano y arreglando todavía papeles de su situación migratoria.

Deseo de debutar

Vásquez está impaciente por mostrar sus cualidades en el equipo dirigido por Davide Ballardini, pero tiene confianza en que el estreno en Italia está más cerca que nunca.

“Sí me he sentido un poquito incómodo, he querido jugar, y lo poco que he podido hablar con el técnico, porque es un tema delicado el idioma, entenderle, y yo explicarme, es que que sea paciente, que no me preocupe tanto. Estoy consciente de que todavía estoy joven, soy muy ansioso pero tengo que entender que voy llegando y que es una adaptación que puede ser larga” dijo Vásquez en exclusiva con Azteca Deportes.

Confianza para jugar con la Selección

Johan se encuentra en el CAR como parte de la concentración de la Selección Azteca. Tuvo que ver desde la tribuna el empate de México ante Canadá , sin embargo, siente que tiene la capacidad de estar en el 11 inicial en los partidos que vienen a pesar de que no ha tenido la actividad deseada en Europa.

“Ha hablado un poco el ‘Tata’ conmigo por el tema de Italia y de cómo me había sentido. Si fuera por otra cosa no me hubiera convocado, creo que la confianza está, si me toca o no, seguiré con la mentalidad. Todos vamos a sumar por el mismo objetivo que ahorita es Honduras, sumar de tres, no podemos dejar ir más puntos en casa” mencionó el nacido en Sonora.

Su adaptación a Italia

En las instalaciones del CAR, Vásquez revela que ha platicado su sentir tras el fichaje en Italia con los zagueros Héctor Moreno, Néstor Araujo y el delantero del Napoli, Hirving Lozano.

“También estuvimos platicando un buen rato que el tema de Italia es difícil, no es una liga normal, es una liga muy competitiva con equipos muy fuertes pero ellos tienen la humildad de acercarse y uno también de escuchar” expresó el ex futbolista de UNAM.

Johan platicó sobre sus primeras semanas al estilo italiano: “Hay que cuidar la dieta pero las pastas, la verdad, las mejores que he probado en mi vida, la pasta al pesto, la mejor” finalizó Vásquez.