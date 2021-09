México arranca su camino hacia el Mundial de Catar. El primer rival de la Selección Azteca será Jamaica este 2 de septiembre en el estadio Azteca, luego el trí tendrá dos visitas, ante Costa Rica el domingo 5 y Panamá el miércoles 8.

Gerardo Martino tendrá la dura tarea de cambiar la cara del combinado nacional, luego de un verano complicado, donde México cayó ante Estados Unidos en la final de la Copa Oro y la Nations League.

En este inicio de las eliminatorias en el octagonal final también hay que destacar que el primer duelo ante Jamaica deberá realizarse a puerta cerrada tras la sanción impuesta por la FIFA por el grito homofóbico.

Ausencias para el Tata

Además, el entrenador Gerardo “Tata” Martíno tendrá varias ausencias importantes. El recién llegado a Europa con el Genoa de Italia, Johan Vásquez, será baja, por lo que será reemplazado por el “Cata” Domínguez.

Tal vez te interese: Gerardo Martino molesto con Genoa y Wolverhampton

Raúl Jiménez tampoco podrá estar presente en estos primeros partidos de eliminatorias debido a las restricciones que ha impuesto la Premier League en Inglaterra ante el Covid-19, por lo que Santiago “Chaquito” Jiménez ocupará su lugar. Con este panorama la selección arranca el octagonal final.

Previo al arranque del camino rumbo a Qatar 2022, Gerardo “Tata” Martino se muestra positivo.

Te puede interesar: El sorpresivo mensaje de Cristiano Ronaldo tras su récord con Portugal.

“Con todo el optimismo, con todo el deseo de hacer una muy buena eliminatoria. Yo no puedo leer el futuro, simplemente me guío por el estado de forma de los jugadores, la confianza que tenemos en ellos. Tenemos el deseo y las ganas de hacer una muy buena participación. La mejor manera de llevar una eliminatoria tranquila es ganar partidos. En la medida que tengamos un rendimiento convincente y vayamos ganan do partidos, podremos encaminar más rápido la eliminatoria”, comentó el técnico del combinado nacional.

Todos alentando a la selección

México vs Jamaica en el Estadio Azteca este jueves 20:30 horas, el encuentro podrás verlo en VIVO Y GRATIS por aztecadeportes.com, Azteca 7 y APP de Azteca Deportes.